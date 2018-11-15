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Sosyetik güzeller anahtarcı oldular!

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Sosyetik güzeller anahtarcı oldular!
Rita Fink ve Arzu Çebi, Amerika'da popüler olan özel tasarım anahtar markasını Türkiye'ye getirdi.

Amerika’da uygulanan logolu anahtar konseptini ülkemize getiren Fankeys Şirketi ortakları Rita Fink ve Arzu Çebi Türk spor fanatiklerine sürpriz yaptı.

Türkiye'nin her tarafına online satışların da gerçekleştiği, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarlarına özel anahtarlıklar bulunuyor. Ürünlerin takımlarla anlaşmalı ve lisanslı olduğunu belirten sosyetik güzeller ürettikleri ev anahtarlarının yoğun taleple karşılandığını belirttiler.

BJK, FB ve GS logolu anahtarlar, tüm büyük çilingirlerde, www. fankeys.com.tr adresinde ve Fenerium, Kartal Yuvası ve GS Store'larda satılıyor. Fankeys, kadınlara özel anahtar üreterek, üzerlerine mine sanatını işliyor.

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