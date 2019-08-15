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SOSYETİK GÜZELDEN BİKİNİ ŞOV

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SOSYETİK GÜZELDEN BİKİNİ ŞOV
Dila Tarkan arkadaşlarıyla birlikte tatil yapıyor. Sosyetik güzel, Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor. Tarkan, her karesinde farklı bir bikini ve mayo giyiyor.

Sosyetik güzel Dila Tarkan, arkadaşlarıyla beraber Yunan adası Paxos'da tatil yapıyor.Instagram'da paylaştığı her karede farklı bir bikini ve mayo giyen Dila Tarkan, birçoğuna kendi imzasını atmış.Dila Tarkan liseyi Kanada-Vancouver'da bitirdikten sonra üniversite öğrenimine İngiltere'deki London College of Fashion'da başladı. Ardından Parsons New School of Design'ı bitirdi.Ailesine ait tekstil şirketinde çalışan sosyetik güzel, sosyal medyada "Bir partiye nasıl hazırlanılır?", "En güzel davet nasıl verilir?", "Stil sahibi nasıl olunur?" şeklinde videolar da yapıyor.5ae29b7fae298b8e0311db5c.jpgdila-tarkan-094843hk.jpg

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