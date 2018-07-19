Sosyetik güzelden açıklama!

MTV ve Eurosport kanallarının sahibi Fatih Oflaz hakkındaki mahkeme kararı ve kızına yönelik cinsel istismar iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Kendisi de medya patronu olan Esra Oflaz Güvenkaya, mahkemede suçun kesinleşmesi halinde ne yapacağını açıklad

Medya patronu Fatih Oflaz’ın öz kızına cinsel istismar haberi Türkiye’yi sarstı. Habertürk'ün mahkeme kayıtlarına dayanarak duyurduğu olayda 17. Ağır Ceza Mahkemesi Fatih Oflaz hakkında 18 yıl 9 ay hapis cezası vermişti.

Tutuklama talebini reddeden mahkeme, Oflaz hakkında yurt dışına çıkış yasağı koymuştu.

İşte Esra Oflaz Güvenkaya'nın açıklaması...

Bu Sabah Basında yer alan ağabeyim Fatih Oflaz ile ilgili haberlerin tarif edilemez üzüntüsünü yaşadığımı öncelikle sizlerle paylaşmak isterim.

Kendim aile içi ruhsal ve fiziksel şiddete maruz kalmış travmatik bir çocukluk ve gençlik geçirdiğim için, bu konuda çok hassas olmam sebebiyle yıllardır çocuklar ve gençlerle ilgi sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiriyor veya yer alıyorum.

Hep dediğim gibi malesef ailesini seçemiyor insan. Ve yıllardır yaptığım çalışmalarda ailemizin veya başımıza gelen kötü olayların kendi kimliğimizi belirlemesine izin vermemiz gerektiğini, travmalarımızı iyiliklere dönüştürmemiz ve kendi varoluşumuzdaki en iyi versiyonumuza ulaşmak için mihenk taşı olarak kullanmamız gerektiğini savunuyorum , ve o şekilde güçlenmeye çalışıyorum.

Bu nedenle, büyük bir hassasiyetle yaklaştığım bu konularda ailemden birinin cinsel istismar ile suçlanması beni açıklanamaz şekilde sarstı. Ben bu konuyu son dava aşamasına gelene kadar maalesef bilmiyordum. Hatta yeğenim dava öncesi bir süre babasının şirketinde çalışmış ve her hangi bir sorun bizlere hisettirmemiş idi. Kızının ağabeyime dava açması ile bu konuyu öğrendim.

Ağabeyim kendisine yöneltilen bu suçlamayı şiddetle red etti ve yeğenimin ve eski eşinin kendisine parasal şantaj yaptığını belgeledi ve neticesinde çok büyük meblağdaki bu rakamı vermediği için karalamak amaçlı bu suçlamanın yapıldığını söyledi.

Ve mahkeme süreci bu şekilde başladı. Benim için öz kızının abime taciz davası açması bile korkunçtu ve üzüntümden Ocak ayında ciddi bir beyin kanaması geçirdim, ancak tedavi sürecim sürüyor.

Ağabeyim ile kızının arasındaki dava şu an temyiz sürecinde. Tüm kalben dileğim ve duam ağabeyimin bu affedilmez, kabul edilmez suçtan aklanması ve kızının inşallah böyle bir tacize uğramamış olması. Ancak denildiği gibi bu taciz olayı gerçekse, bu durumda en ağır cezayı çekmesi gerekir.

Kalbim ne kadar dağlansa da bu suç kabul edilemez. Ve şayet bu en ağır ve affedilmez suçu işlediyse ağabeyim ile tüm bağlarımı koparacağımı tüm kamuoyuna bildiririm.

Esra Oflaz Güvenkaya