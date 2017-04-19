Sosyetik güzel sevgilisiyle gerildi

Sosyetik güzel Elif Dürüst, çıkan dedikodular yüzünden uzun süredir birlikte olduğu sosyetenin gözde kadınlarından merhum Ceyda Shahnavaz'ın eski eşiyle bu dedikodular yüzünden birbirine girdiler.

Dün, Seren Serengil'in açıklamasına göre sosyetenin gözde isimlerinden Elif Dürüst ile Gülben Ergen'in ayrıldığı eşi Erhan Çelik ile aşk dedikodusu magazin gündeminde bomba oluşturdu.

Bu haberler yüzünden bir süredir birlikte olduğu Shery Shahnavaz'ın olayı duyduktan sonra sosyetik güzelle birlikte yaşadığı evde kıyamet koptu.

Çıkan dedikodular böyleydi:

Dün sabah Seren Serengil, bombanın fitilini ateşledi ve çok yakın bir arkadaşının ikiliyi Anadolu Yakası’ndaki bir mekanda baş başa gördüğünü ve ne konuştuklarına kadar duyduğunu kendisine aktardığını söyledi. Elinde resimler olduğunu da açıklayan Seren Serengil, ancak gizli çekim olduğu için bunları yayınlamayacağını söyledi! Bu açıklamadan sonra ne Erhan Çelik cephesinden, ne de Elif Dürüst’ten bir açıklama gelmedi! İki taraf da suskunluğunu korurken Gülben Ergen yaptığı hamle ile dikkatleri üzerine çekti.

Seren Serengil'ün Elif Dürüst - Erhan Çelik bombasını patlamasının ardından tepki gösteren biri oldu! Bu kişi tabii ki Gülben Ergen’den başkası değil! Erhan Çelik'in boşandığı eşi Gülben Ergen, Instagram’dan takip edip fotoğraflarını like’ladığı Dürüst’ü takipten çıkardı! Elif Dürüst ise eski kocası ile aşk yaşadığı Gülben'i hala takip ediyor!

Gelelim Elif Dürüst'ün aşıklar defterine. Elif Dürüst’ün bir önceki sevgilisi çok ünlü biriydi ve o da medyadandı. Bu isim Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan’dı! İkilinin aşkı Ahmet Hakan’ın Elif Dürüst’ün evinden paylaştığı fotoğrafla ortaya çıkmış, Dürüst’ün ‘Hoş geldin’ yorumu da iddiaları kanıtlamıştı! Şimdiye kadar birçok güzelle anılan Hakan, geçtiğimiz yıllarda oyuncu Perihan Ünlücan ile aşk yaşamış ve çok konuşulmuştu. İlişki, Ünlücan’ın “Sürekli olarak yanlış adama yanlış zamanda ve yanlış yerde aşık olmak gibi bir yeteneğim var” yazması ile sona ermişti.