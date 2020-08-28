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Sosyetik güzel korkudan mı beraber?

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Sosyetik güzel korkudan mı beraber?
Sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın yeni sevgilisi oyuncu Çağrı Atakan'ın eski sevgilisini darp ettiği gerekçesiyle yargılandığı ortaya çıktı.

 

Eda Taşpınar'ın oyuncu aşkı Çağrı Atakan sabıkalı çıktı!

Sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla magazin gündeminden düşmeyen sosyetik ikoncan Eda Taşpınar, Çukur dizisinin oyuncusu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı. Ancak Taşpınar'ın sevgilisinin sabıkalı olduğu gündeme bomba gibi düştü.

BANA BAK SENİ MAHVEDECEĞİM

Günaydın'da yer alan habere göre: 39 yaşındaki ünlü oyuncu, geçtiğimiz yıllarda 27 yaşındaki tasarımcı Eda A. ile birliktelik yaşadı. Çift, bir müddet sonra ayrılmaya karar verdi. Ünlü oyuncu iddiaya göre Eda'nın evde olduğu bir an genç kadına telefonla "Bana bak seni mahvedeceğim, ağzına s.." şeklinde sözlerle hakaret ve tehdit etti. Eda A.'yı darp ettiği öne sürülen oyuncu hakkında beş yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı.

Eda Taşpınar'ın bu olayı bilip bilmediği ise henüz bilinmiyor.

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