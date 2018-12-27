Sosyetik güzel haliç'de kürek çekecek

Adrenalin dolu sporlara olan merakıyla bilinen Eda Taşpınar, bir dönem bungee jumping yapıyordu.

Sonra sörfe ardından da yamaç paraşütüne merak sardı.

Eda Taşpınar'ın yeni ilgi alanı Haliç'te kürek çekmek. Hocası İsmet Çardakçı'dan dersler alan Eda Taşpınar yaz-kış demeden Haliç sularında ter döküyor.Bu sporun sıkı takipçilerinden biri de Biricik SudenEda Taşpınar'ın yeni merakı kürek çekmek. Sosyetik güzel yaz-kış demeden Haliç sularında ter döküyor.Eda Taşpınar'ın yeni merakı kürek çekmek. Sosyetik güzel yaz-kış demeden Haliç sularında ter döküyor.Eda Taşpınar'ın yeni merakı kürek çekmek. Sosyetik güzel yaz-kış demeden Haliç sularında ter döküyor.