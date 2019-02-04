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Sosyetik güzel baş edemedi yorumlara kapattı

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Sosyetik güzel baş edemedi yorumlara kapattı
Eda Taşpınar önceki gün paylaştığı poza gelen yorumlarla baş edemeyince hesabını yorumlara kapattı.

Eda Taşpınar dün Cengiz Dikbaş imzalı bu fotoğrafını 523 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabında paylaştı.

27 bin beğeni geldi. Kimileri ise eleştiri yağmuruna tuttu.

Eda Taşpınar gelen yorumlara daha fazla dayanamayınca yazılanları silip hesabını yorumlara kapattı.Vücudunun bronzluğunu yıl boyunca muhafaza eden ve sosyal medya hesabından yaptığı çarpıcı paylaşımlarıyla öne çıkan Eda Taşpınar, yaptığı son paylaşımla yine kendisinden söz ettirdi.

Siyah çorapları ve üzerindeki siyah bir bodyle sandalyede otururken görülen Taşpınar, bu kareyi ‘Hadi oyun oynayalım’ notuyla paylaştı. 

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