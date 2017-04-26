Sosyeteyi dolandırdı!

Sosyete'yi kandıran Kadın!

Hürriyet gazetesi okur temsilcisi Faruk Bildirici'nin ortaya çıkardığı dolandırıcı Derya Ateş Bozovalı'nın sosyete camiasında kandırmadığı kimse kalmadı. Sosyete de kendisini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı olarak tanıtarak insanların güvenini kazanıp daha sonra büyük mevlada paralarını dolandırıyor. Birçok isme de kendisini avukat olarak tanıtıp kefalet alıyor daha sonra onların banka hesaplarından paralarını çekip izini kaybettiriyor. İlk önce Hürriyet.com da ropörtajı çıkan Bozovalı'nın akli dengesinde sorun olduğu belirtildi. Kendinin büyük şirketlerde müdürlüğe kadar yükseldiğini söyleyerek kandıran Bozovalı sosyeteyi dolandırıp ortadan kayboldu.

Merve Akkoyun