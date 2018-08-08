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Sosyetede Swinger Organizatörü!

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Sosyetede Swinger Organizatörü!
Konsey Ajanı yazdı...

Sevgili okurlarım, uzun bir aradan sizlerle buluşmanın heyecanı içindeyim. 45 yaşında adamım ve yaklaşık 25 yıldır Babıâli yokuşundan başlayarak mürekkep yalamışlığım var. Buna rağmen her geçen gün 'Vay anasını sayın seyirciler’ meyalinde şeyler duymaktan ve görmekten bir hal oldum.

Hani derler ya bir yaşına daha girdim, ben onları toplasam 100 yaşında olurdum. Tabi toplum olarak yaşam tarzımız her geçen gün değişirken sosyetenin çılgın insanları da farklılıklar peşinde koşmaktan geri kalmıyorlar. Bugün size değineceğim konu aslında sosyete dünyasında yıllardır kulaktan kulağa yayılan bir mevzu.

Cemiyet hayatı denilen ama ne olduğu belli olmayan yüzlerce vasıfsız kişinin de her an içine gireceği o ilginç sosyalleşme partilerinin her geçen gün arttığını hepimiz biliyoruz. Sosyal hayat üzerindeki baskılar arttıkça maalesef insanlarda sınırsız özgürlük için gizlilik ve limitleri zorlama yoluna gidiyor. Yıllardır kulağıma şunun evinde şöyle çılgın parti oldu ‘Şunlar şunlar da oldu’ katıldı şeklinde bir sürü söylenti gelirdi. Çılgınlık deyince sakın gözünüzde büyütmeyin. Artık sıradan olarak gördüğümüz insanlarda çılgınlığın limitini zorlama konusunda sosyetikler kadar cesur.

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