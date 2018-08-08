Sosyetede Swinger Organizatörü!

Konsey Ajanı

Sevgili okurlarım, uzun bir aradan sizlerle buluşmanın heyecanı içindeyim. 45 yaşında adamım ve yaklaşık 25 yıldır Babıâli yokuşundan başlayarak mürekkep yalamışlığım var. Buna rağmen her geçen gün 'Vay anasını sayın seyirciler’ meyalinde şeyler duymaktan ve görmekten bir hal oldum.

Hani derler ya bir yaşına daha girdim, ben onları toplasam 100 yaşında olurdum. Tabi toplum olarak yaşam tarzımız her geçen gün değişirken sosyetenin çılgın insanları da farklılıklar peşinde koşmaktan geri kalmıyorlar. Bugün size değineceğim konu aslında sosyete dünyasında yıllardır kulaktan kulağa yayılan bir mevzu.

Cemiyet hayatı denilen ama ne olduğu belli olmayan yüzlerce vasıfsız kişinin de her an içine gireceği o ilginç sosyalleşme partilerinin her geçen gün arttığını hepimiz biliyoruz. Sosyal hayat üzerindeki baskılar arttıkça maalesef insanlarda sınırsız özgürlük için gizlilik ve limitleri zorlama yoluna gidiyor. Yıllardır kulağıma şunun evinde şöyle çılgın parti oldu ‘Şunlar şunlar da oldu’ katıldı şeklinde bir sürü söylenti gelirdi. Çılgınlık deyince sakın gözünüzde büyütmeyin. Artık sıradan olarak gördüğümüz insanlarda çılgınlığın limitini zorlama konusunda sosyetikler kadar cesur.

Villa partileri son dönemde şekil değiştirdi ve Swinger diye tabir edilen eş değiştirme partilerine dönüşmüş durumda. Uzun yıllardır İstanbul’un gece hayatında işletmecilik yapan başta S.T. olmak üzere birçok tanınmış ismin bu tarz partiler organize ettiği ve büyük paralar kazandığını öğrendim. Whatsapp üzerinden şifreli mesajlarla organize edilen bu partilerde gerçek anlamda çılgınlığın üst seviyelerine uğraşılıyor.

Öğrendiğim kadarıyla iki ya da üç aylık periyotlarla İstanbul’un aşırı güvenlikli Banliyö sitelerinde organize edilen bu partilere cemiyet hayatının birçok ismi katılıyor. Tabi buradan o isimlerin kimler olduğunu yazacak değilim. Ama bu partilerde bol dozda uyuşturucu kullanıldığı da kulağıma gelen başka bir gerçek.

Tabii bu Swinger partiler büyük gizlilik içinde yapıldığı ve katılanlar tabiri caizse boynu kalın tipler olduğu için şimdilik Emniyet güçleri tarafından ortaya çıkarılmış değil. Bakalım toplum yapısını derinden sarsan böylesine sapıklıklara başta Devlet Büyükleri, Kadın ve Aileden sorumlu Bakanlığın ve Emniyet Güçlerinin el atması gerekiyor. Çünkü kulağıma gelenlere göre bu partilere katılmak isteyen yüzlerce çift sırada bekliyormuş. Batıyı örnek alıyorum derken, böyle sapkın yollara sapan kişiler umarım bir şekilde aklını başına alırlar.

Sıradaki yazıda size Mikonos’ta yaşanan seks rezaletlerini kaleme alacağım. Şimdilik benden bu kadar. Sağlıcakla kalın…