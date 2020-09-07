  • BIST 1.093
  • Altın 463,188
  • Dolar 7,4390
  • Euro 8,8103
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAİstanbul'da PKK’ya operasyon: 6 gözaltı

Sosyete partisinde karona paniği

»
Sosyete partisinde karona paniği
Türkiye güzeli Şevval Şahin, geçtiğimiz hafta sevgilisi Yiğit Marcus Aral’a Rumelihisarı’nda kiraladıkları yalıda doğum günü partisi düzenledi.
Ünlülerin ev partisinde virüs paniği! Kurallara uymamaları dikkat çekti! - Sayfa 1

Davete Murat Dalkılıç, Şeyma Subaşı, Buse İskenderoğlu, Rabia Yaman, Baran Süzer, Gökmen Şeynova, Ayşegül Boz, Kasım Garipoğlu, Ali Cem, Saruhan Yıldırım, Kerim Sabancı gibi isimler katıldı. Parti sonrası Aral ve bazı katılımcıların COVID-19 testinin pozitif çıkması o gece yalıda bulunanların panik yaşamasına neden oldu.

16
Ünlülerin ev partisinde virüs paniği! Kurallara uymamaları dikkat çekti! - Sayfa 2

KARANTİNADAYIZ

Model Şevval Şahin, bir açıklama yaparak COVID-19 testinin negatif çıktığını söyledi: “Sağlığımız ile ilgili hiçbir şikayetimiz yok, biz çok iyiyiz. Çevremizdeki çoğu kişinin testi pozitif çıktığı için karantinadayız. Ve tedbir amaçlı evde ozon tedavisi görüyoruz. İkinci testi de birkaç gün sonra yapacağız. Her şey o zaman netleşecek. Parti ile bu durumun ilgisi olup olmadığını anlamak çok zor. Bu yüzden bu konuda kimse net bir bilgi veremiyor.”

Ünlülerin ev partisinde virüs paniği! Kurallara uymamaları dikkat çekti! - Sayfa 3

Sunucu Buse İskenderoğlu, “Partide çok kalmadım. Erkek arkadaşım test yaptırdı. O da negatif. Bende belirti yok ama iki güne test yaptıracağım” dedi. Rabia Yaman ise iki gün önce test yaptırdığını negatif çıktığını ve evden çıkmamaya özen gösterdiğini söyledi. Murat Dalkılıç’ın ise iddialar sonrası tedirgin olduğu ve özel bir hastanede koronavirüs testi yaptıracağı öğrenildi.

Ünlülerin ev partisinde virüs paniği! Kurallara uymamaları dikkat çekti! - Sayfa 4

Partiye katılanların paylaştığı fotoğraflarda maskesiz olmaları ve sosyal mesafe kuralına uymamaları dikkat çekti.

Ünlülerin ev partisinde virüs paniği! Kurallara uymamaları dikkat çekti! - Sayfa 5
 
 
Ünlülerin ev partisinde virüs paniği! Kurallara uymamaları dikkat çekti! - Sayfa 6

 

 
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Ukranyanali model Türkiye'yi çok sevdi.29 Ağustos 2020 Cumartesi 19:26
  • Sosyetik güzel korkudan mı beraber?28 Ağustos 2020 Cuma 17:05
  • Kahkaları Nişantası"nda yankılandı28 Ağustos 2020 Cuma 16:52
  • Korkudan hastaneye koştu28 Ağustos 2020 Cuma 16:46
  • Defne Samyeli paylaşımı çok beğenildi28 Ağustos 2020 Cuma 16:36
  • Gülşen ve Edis'in 500 bin TL’lik ‘Nirvana’sı!28 Ağustos 2020 Cuma 16:30
  • Rasim Öztekin kavuğu Şevket Çoruh'a devredecek27 Ağustos 2020 Perşembe 14:11
  • Demet Özdemir'den ilginç önlem!27 Ağustos 2020 Perşembe 13:26
  • Rita Ora'nın bikinili pozu Instagram'ı salladı!27 Ağustos 2020 Perşembe 13:22
  • Ebru Şahin'e niyet Zeynep Bastık'a kısmet!27 Ağustos 2020 Perşembe 13:19
    • FOTO GALERİ
    • Daha 26 yaşında bu hale geldi
    • Ünlüler bugün bunu paylaştı !
    • Barcelona'da Arda için karar verildi! 3 saatin ardından...
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim