Sosyete helikoptere merak sardı

Pandemi nedeniyle yurt dışına çıkamayan Beyaz Türkler, Ege'de helikopter yarışına girdi...

Çeşme, Bodrum ve Marmaris arasında mekik dokuyan sosyete ile magazin dünyasının ünlüleri, ulaşım için de helikopteri tercih ediyor.

Birçok firmanın yanı sıra özellikle Mandarin Oriental ve D-Maris gibi lüks otellerin sunduğu helikopter hizmetinde rezervasyon kuyrukları oluştu. Bodrum ile Çeşme ve Bodrum ile Marmaris arasında 3 bin euro'ya ulaşım sağlayan helikopterlere talep fazla olunca araçlar tükendi.

Takvim Gazetesi'nin haberine göre Ebru Şallı-Uğur Akkuş, Şeyma Subaşı ve Yasemin Masis, 26 bin TL'ye helikopter kiralayan isimlerden.