Sosyal Yardım Götüren Derneğe PKK Ateş Açtı: 2 Şehit!

Van’ın Özalp ilçesinde karantinaya alınan mahalleden dönen Vefa Sosyal Destek Grubunun içerisinde bulunduğu araca düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi şehit oldu.

Saldırıyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Mübarek Ramazan Günü'nde gayesi yalnızca insanımıza hizmet götürmek olan Vefa Sosyal Destek Grubuna saldırarak iki kardeşimizi katlettiler. Bu topraklarda, ne kadar çabalarsanız çabalayın, ne yaparsanız yapın, yenileceksiniz ve Cehennem'e sürüleceksiniz!" dedi.

Vefa Sosyal Destek grubu kapsamında, karantinaya alınan Özalp ilçesi Eğribilen Mahallesi'ne yardım götüren Özalp Belediyesi ekibi köye yardım dağıtıp ilçe merkezine dönerken silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda belediye çalışanı ile bir sivil hayatını kaybetti.

Saldırı ile ilgili Van Valiliği'nden yapılan son dakika açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“14 Mayıs 2020 günü pandemi tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Özalp ilçesi Eğribelen Mahallesi’ne Vefa Sosyal Destek Grubu kapsamında 65 HD 084 plakalı araç ile yardım götüren Özalp Belediyesi ekibinin köye yardım dağıtıp ilçe merkezine dönerken, Mehmetalan Mahallesi yakınlarında saat 12.00 sıralarında arkalarından yaklaşan bir araç içerisinde bulunan kişi veya kişiler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırıya uğramıştır.

Saldırıyı gerçekleştiren araç olay yerinden kaçmıştır. Saldırıda bir belediye çalışanımız ile ilçe merkezine dönerken yoldan aldıkları bir sivil vatandaşımız olay yerinde hayatlarını kaybetmiş, araçta bulunan diğer belediye çalışanımız ise saldırıdan yaralı olarak kurtulmuş ve Özalp Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Saldırganların yakalanması için bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatılmıştır. Ayrıca olay ile ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmıştır.''

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: CEHENNEM'E SÜRÜLECEKSİNİZ

Saldırıyla ilgili Twitter'dan açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da şu ifadeleri kullandı:

Mübarek Ramazan Günü'nde, gayesi yalnızca insanımıza hizmet götürmek olan Vefa Sosyal Destek Grubuna saldırarak iki kardeşimizi katlettiler.

Bu topraklarda, ne kadar çabalarsanız çabalayın, ne yaparsanız yapın, "Yenileceksiniz, ve Cehennem'e sürüleceksiniz!"

İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN'DAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da saldırıya çok sert tepki verdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Altun şu ifadeleri kullandı:

PKK, Van'da Vefa Sosyal Destek Grubuna yönelik alçak bir saldırıda bulundu. Ne yazık ki görevinin başındaki iki vatandaşımız şehit düştü. Bu iki vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. PKK'lı teröristler yine iyiliği, kardeşliği hedef aldı.

BAKAN ALBAYRAK: BAŞIMIZ SAĞ OLSUN

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da Van’daki hain saldırı ile ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Van’ın Özalp ilçesinde vatandaşımızın ihtiyaçlarını gidermek için çalışan iki kardeşimiz, teröristlerin hain saldırısı sonucunda şehit düştü. Ramazan gününde yapılan bu alçakça saldırıyı kınıyor, şehit kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun.

‘HEPSİNİN HESABI SORULUR, SORULUYOR’

Van’daki hain saldırı ile ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten de bir açıklama geldi. Çelik açıklamasında “Terör örgütü PKK insanlık dışı lanetli terör eylemlerine bu salgın günlerinde de devam ediyor. Van'da PKK'lı teröristlerce Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca yönelik saldırıda 2 kardeşimiz şehit oldu... Allah rahmet eylesin. Hepsinin hesabı sorulur, soruluyor” ifadelerini kullandı.