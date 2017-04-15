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Sosyal medyayı sallayan pozlar

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Sosyal medyayı sallayan pozlar
Tarık Emir Tekin'in paylaştığı cesur pozlar sosyal medyada dikkat çekti.

  • Beşiktaş'ın efsane futbolcularından ve şu sıralar televizyon yorumculuğu yapan Metin Tekin ile 'Bodrum Masalı'nın başrolü Şevval Sam'ın oğlu Tarık Emir Tekin'in yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.

  • Yaklaşık iki aydır birlikte olduğu Fransız model Alexi çekildiği cesur pozları Intagram'da paylaştı.

  • Tarık Emir Tekin'in Fransız modelden önce Leyla Tanlar'la aşk yaşıyordu.

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