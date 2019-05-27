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SOSYAL MEDYA'YA UYUŞTURUCU OPERASYONU

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SOSYAL MEDYA'YA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Narkotik ekiplerince 29 ilde düzenlenen NARKONET-4 operasyonunda, uyuşturucu kullanımını sosyal medya aracılığıyla özendiren 56 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince, 29 ilde düzenlenen NARKONET-4 Operasyonu ile uyuşturucu kullanımını sosyal medya aracılığıyla özendirdikleri tespit edilen 56 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suclarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımının sosyal medya aracılığıyla özendirilmesinin önüne geçilebilmesi, işlenen suçların tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılabilmesi ve failleri hakkında yasal işlem yapılabilmesi amacıyla saat 06.00'da 29 ilde 100 ekip ve 290 personelin katılımıyla eş zamanlı NARKONET-4 Operasyonu düzenlendi.

56 ŞÜPHELİNİN ADRESLERİNDE ELE GEÇİRİLENLER;

Gözaltına alınan 56 şüphelinin adreslerinde bir gram eroin, 65 sentetik ecza ve bir av tüfeği ele geçirildi.

5 YILDAN 10 YILA KADAR HAPİS CEZASI

TCK'nin 190'ıncı maddesi 1/C ve 2. fıkralarında, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için kullanma yöntemleri konusunda başkalarına bilgi veren ile uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendiren veya bu nitelikte yayın yapan kişi 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılır." hükmü yer alıyor.

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