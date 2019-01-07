Sosyal medya'dan seslendi insanların dikkatini çekti

Ülkesine gönderilmemek için Bangkok'taki otel odasına barikat kuran 18 yaşındaki Rahaf Muhammed el Kunun için mahkeme kararını açıkladı, genç kız sınır dışı edilmeyecek.

Dünyada bir numaralı gündem olan el Kunun, ailesiyle tatile gittiği Kuveyt'ten uçağa binip kaçmıştı. İnsan hakları örgütleri, genç kızın Avustralya'ya gidişine izin verilmesini istiyor.

Suudi Arabistan tarafından Tayland'ın başkenti Bangkok'taki havalimanında alıkonulan 18 yaşındaki Rahaf Muhammed el Kunun için karar verildi.Genç kızın avukatı, Tayland mahkemesinin genç kızın sınır dışı edilmemesi yönünde karar verdiğini belirtti.

Ailesinin yanına dönmek istemeyen el Kunun, alıkonulduğu otel odasına barikat kurmuştu. İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), El Kunun'un BM yetkilileriyle buluşuncaya kadar otel odasından ayrılmayacağını belirtmişti.

Ailesinden kaçıp Avustralya'ya gitmek isterken Tayland'da pasaportuna bir Suudi diplomat tarafından el konulan ve Bangkok Havalimanı'nda mahsur kalan genç kız, bir anda dünyada bir numaralı gündem oldu.HRW, Tayland'a El-Kunun'un Avustralya'ya gitmesine izin verme çağrısı yaptı.

Kuveyt'te ailesiyle tatildeyken iki gün önce uçağa binip kaçan 18 yaşındaki genç kadın, Bangkok üzerinden Avustralya'ya gitmeye çalışıyordu.

BBC'ye konuşan El-Kunun, zorla Suudi Arabistan'a gönderilip ailesi tarafından öldürülmekten korktuğunu söyledi. Tayland polisi ise genç kadının 'ülkesine gönderilme' sürecinin devam ettiğini açıkladı.

Polis yetkilisi General Surachate Hakparn BBC'ye yaptığı açıklamada, El Kunun'un Tayland vizesi olmadığı için ülkeye girişine izin verilmediğini belirtti. Surachate, genç kadının pasaportuna el konulduğundan ise haberdar olmadığını kaydetti.BBC Bangkok Muhabiri Jonathan Head, El-Kunun'un endişeli ve tedirgin olduğunu aktardı.

Rahaf Muhammed el-Kunun, Twitter'da paylaştığı mesajda "Kaybedecek bir şeyim olmadığı için gerçek ismimi ve tüm bilgilerimi paylaşacağım" dedi.

El Kunun ayrıca pasaportunun bir fotoğrafını paylaşıp, "Çünkü gerçek olduğumu ve var olduğumu bilmenizi istiyorum" dedi. Bir tweetinde de "Kuzenim beni tehdit ediyor, katledileceğimi söylüyor" yazdı.

Lasloom, Kanadalı bir turistin cep telefonunu kullanıp Twitter'dan attığı mesaj ve videoda, ailesinin onu öldüreceğini söylemişti.Genç kadına Suudi Arabistan'a döndükten sonra ne olduğu bilinmiyor.