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SOSYAL MEDYADAN KAZANDIĞI PARAYLA MİLYONLUK EV ALDI

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SOSYAL MEDYADAN KAZANDIĞI PARAYLA MİLYONLUK EV ALDI
19 yaşındaki milyoner fenomen Saffron Barker, YouTube'dan elde ettiği kazançla lüks bir villa satın aldı.

İngiltere'de yayınlanacak olan 2019 Strictly Come Dancing yarışmasına katılacak olan dördüncü ünlü seçilen 19 yaşındaki Youtuber Saffron Barker, yarışma öncesi ailesi ile yaşadığı rüya gibi eviyle yeniden gündeme geldi.Daily Mail'de yer alan habere göre Saffron, 1 milyon poundluk serveti olduğunu açıkladıktan sonra evi satın aldı.Genç YouTuber, bu servetin tamamını YouTube sayesinde elde etti.1 milyonu aşkın takipçisi olan Saffron'ın evi, peluş mobilyalar, muhteşem bir giyinme odası ve ışıltılı dokunuşlarla yüklü...Gösterişli sosyal medya kariyerine rağmen, ailesine oldukça fazla vakit ayıran Saffron, makyaj, meydan okuma ve şaka videolarından yaklaşık 1 milyon dolar kazandı.

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