SOSYAL MEDYADAN HACİZLİ ARABA AVI!

Borçlarını ödemeyip otomobillerine haciz konulan kişilere yönelik özel istihbarat şirketleri kurulmaya başlandı.

Hürriyet com.tr'nin haberine göre; Şirketler sosyal medya aracılığıyla ihbarda bulunulmasını istiyor. İhbarcılara ise para ödülü veriliyor. AVM otoparklarında, sokaklarda terk edilmiş, uzun süredir park halinde kalmış otomobillere ilişkin olarak istihbarat şirketleri harekete geçmeye başladı

Sahiplerinin borçlarından dolayı gelen hacizler nedeniyle yakalama kararı bulunan otomobilleri ihbar edenlere ise otomobilin değerine göre ödül verilmeye başlandı.

Bazı şirketlerin üstlendiği bu görev sosyal medyada da yer almaya başladı. Instagram, Facebook gibi mecralarda hacizli arabalara ilişkin dosyaları elinde tutan şirketler ilan vererek arabaların bulunmasını hızlandırıyor.