  • BIST 98.934
  • Altın 282,294
  • Dolar 5,8692
  • Euro 6,4702
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKATÜRKİYE SURİYE'YE GİRDİ HAREKAT BAŞLADI!

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU! SILA ÖZÜR DİLEYİP İPTAL ETTİ!

»
SOSYAL MEDYADAN DUYURDU! SILA ÖZÜR DİLEYİP İPTAL ETTİ!
Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda herkesi şaşırttı.

Sıla, Barış Pınarı Harekâtı dolayısıyla Cuma ve Cumartesi olan konserlerini iptal ettiğini duyurdu.Ünlü şarkıcı paylaşımında, “Çocuklarımız ve sivil halkımız canından olurken, yaralanırken, Cuma ve Cumartesi akşamları olanca coşku ve neşemle sahnede olacak gücü ben kendimde bulamıyorum” ifadelerini kullandı.

Sıla Gençoğlu’nun sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle; “Dün akşamüstünden beri büyük bir üzüntü, huzursuzluk ve kaygıyla takip ediyorum, ediyoruz olanları. Bilirsiniz; ben sanatın iyileştiricİ gücüne, koruyuculuğuna inanırım ancak vatan evlatları canla başla mücadele verirken, aileleri evlerinde evlat yolu gözlerken, günahsız bebekler, çocuklarımız ve sivil halkımız canından olurken, yaralanırken, Cuma ve Cumartesi akşamları olanca Coşku ve neşemle sahnede olacak gücü ben kendimde bulamıyorum. Seyircilerimin affına ve anlayışına sığınıyorum. Barış ve huzur dolu günlerin yakında olması dileğiyle. Sevgi ve saygılarımla.”

1-7.jpg

Etiketler: , , , , , , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • SOSYAL MEDYADAN DUYURDU! SILA ÖZÜR DİLEYİP İPTAL ETTİ!11 Ekim 2019 Cuma 11:55
  • BU DEFA YAZA VEDA FOTOĞRAFLARI PAYLAŞTI!11 Ekim 2019 Cuma 11:39
  • DEMET AKALIN: BEN ŞAKA YAPMIŞTIM!11 Ekim 2019 Cuma 11:24
  • GÜLŞEN’DEN YAZ BİTİMİNDE BİKİNİLİ FOTOĞRAF!11 Ekim 2019 Cuma 11:13
  • ŞAHAN GÖKBAKAR’DAN ‘ORTA PARMAKLI’ TEPKİ!11 Ekim 2019 Cuma 10:59
  • DİLAN ÇITAK TATLISES MURAT AYTULUM DEFİLESİNE ÇIKTI!11 Ekim 2019 Cuma 10:44
  • NATO GENEL SEKRETERİ İSTANBUL’DA!11 Ekim 2019 Cuma 10:27
  • BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’DEN TÜRKİYE KARARI!11 Ekim 2019 Cuma 10:18
  • “SURİYE İLE KONUŞMAMIZI ENGELLEYEN BİR GÜÇ VAR!”11 Ekim 2019 Cuma 10:01
  • AZEZ’DE TSK ÜSSÜNE HAVANLI SALDIRI: 5 ASKER YARALI!11 Ekim 2019 Cuma 09:46
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim