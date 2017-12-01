Sosyal medyadaki '4 şehit' haberlerine açıklama geldi!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4 şehit olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, sosyal medyada paylaşılan "Yüksekova'da el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 4 şehidin bulunduğu" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi görevinin, valiliğin internet sitesi aracılığıyla yerine getirildiği kaydedildi.