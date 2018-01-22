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Sosyal Medyada Terör Propagandası Yapan Doktor Gözaltında

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Sosyal Medyada Terör Propagandası Yapan Doktor Gözaltında
Afrin harekatının başlamasıyla birlikte sosyal medyada skandal mesajlar paylaşan çocuk doktoru O.B. gözaltına alındı. Öte yandan sosyal medyadaki paylaşılan mesajlara yönelik başlatılan operasyonlar kapsamında İstanbul'da 57 kişi hakkında soruşturma başla


Kütahya'nın Emet ilçesinde, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütlerinin propagandasını yaptığı iddia edilen doktor gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Emet Devlet Hastanesinde görev yapan çocuk doktoru O.B.'nin (30) sosyal medya hesaplarından terör propagandası yaptığı ihbarı üzerine Emet Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma açıldı. Sosyal medyada O.B.'ye ait olduğu iddia edilen paylaşımlar hızla yayılırken, olay yurt genelinde geniş yankı buldu.

Gözaltına alındıktan sonra Emet Cumhuriyet Savcılığınca ifadesi alınan O.B. paylaşımların kendisine ait olmadığını, hesabının çalındığını iddia etti. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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