SOSYAL MEDYADA FİNANSAL KÖLELİK TEHLİKESİ!

Sosyal medya kullanıcıları bugünlerde yeni bir tehlike ile karşı karşıya. Çok sayıda kişi kendini "finansal köle" olarak tanımlayarak "sahibi ya da sahibesini" arıyor.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Son dönemde sosyal medyada yeni bir mesaj dikkat çekiyor. Kullanıcılara "Merhaba, finansal köleniz olabilir miyim?" şeklinde mesajlar gönderiliyor. Hürriyet'ten Emre Eser'in haberine göre bu mesajlarla kurulan ilişkilerin sonunda ise davalara konu olan dolandırıcılık, şantaj veya tehdit olayları yaşanıyor.

PEKİ NEDİR FİNANSAL KÖLELİK?

Bu kavram genel olarak şöyle tanımlanıyor: "Finansal kölelikte 'efendiler' 'kölelerin' maddi ihtiyaçlarını karşılıyor. Bunun için sözde bir beklenti içerisine girmiyorlar. Karşısındaki kişilere hediye alıyor, kiralarını ödüyor veya para gönderiyorlar. Çoğunlukla erkekler 'köle', kadınlar ise 'sahibe' oluyor."