  • BIST 96.398
  • Altın 269,364
  • Dolar 5,5448
  • Euro 6,1454
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKADENİZLİ'DE DEPREM!!

SOSYAL MEDYADA FİNANSAL KÖLELİK TEHLİKESİ!

»
SOSYAL MEDYADA FİNANSAL KÖLELİK TEHLİKESİ!
Sosyal medya kullanıcıları bugünlerde yeni bir tehlike ile karşı karşıya. Çok sayıda kişi kendini "finansal köle" olarak tanımlayarak "sahibi ya da sahibesini" arıyor.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Son dönemde sosyal medyada yeni bir mesaj dikkat çekiyor. Kullanıcılara "Merhaba, finansal köleniz olabilir miyim?" şeklinde mesajlar gönderiliyor.

Hürriyet'ten Emre Eser'in haberine göre bu mesajlarla kurulan ilişkilerin sonunda ise davalara konu olan dolandırıcılık, şantaj veya tehdit olayları yaşanıyor.
PEKİ NEDİR FİNANSAL KÖLELİK?
Bu kavram genel olarak şöyle tanımlanıyor: "Finansal kölelikte 'efendiler' 'kölelerin' maddi ihtiyaçlarını karşılıyor. Bunun için sözde bir beklenti içerisine girmiyorlar. Karşısındaki kişilere hediye alıyor, kiralarını ödüyor veya para gönderiyorlar. Çoğunlukla erkekler 'köle', kadınlar ise 'sahibe' oluyor."

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • MELİH GÖKÇEK'TEN ROK'A EKRAN ENGELİ!16 Ağustos 2019 Cuma 12:16
  • BEŞTEPE'NİN SORUNLU OLDUĞU, DANIŞTAY TARAFINDAN ONAYLANDI!16 Ağustos 2019 Cuma 12:12
  • SOSYAL MEDYADA FİNANSAL KÖLELİK TEHLİKESİ!16 Ağustos 2019 Cuma 12:06
  • TRUMP, GRÖNLAND ADASINI İSTİYOR!16 Ağustos 2019 Cuma 11:53
  • ÇAKMAK GAZI, YANGIN ÇIKARDI!16 Ağustos 2019 Cuma 11:50
  • ÖLÜMÜ DE YALNIZ OLDU!16 Ağustos 2019 Cuma 11:49
  • ŞANS ESERİ SEÇİLEN MUHTAR HAYATINI KAYBETTİ!16 Ağustos 2019 Cuma 11:42
  • CEMİL İPEKÇİ, HADİSE'Yİ GÖRMEK İSTEMİYOR!16 Ağustos 2019 Cuma 11:32
  • İNTİHAR EDEN DAMAT ADAYI HAKKINDA ŞOK İFADELER!16 Ağustos 2019 Cuma 11:27
  • YERLİ ŞİRKETLER BİRER BİRER KAPANIYOR!16 Ağustos 2019 Cuma 11:22
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim