Sosyal medya yasağından e-ticaret platformları ciddi şekilde etkilenebilir

Türkiye’de temsilci atamayan sosyal ağlara getirilecek reklam yasağının, e-ticaret yapan KOBİ’leri olumsuz etkileyeceği belirtildi.

Geçtiğimiz haftalarda hayata geçirilen sosyal medya düzenlemesi ile Twitter, YouTube, WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi sağlayıcılara, Türkiye'de uymaları gereken bazı şartlar getirilmişti.

Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarına, temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüklerini yerine getirmeleri için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından verilen süre kasımda sona ermişti.

Temsilci atamayan Facebook, Instagram, Twitter, YouTube ve Tiktok gibi platformlara ilk başta 10 milyon dolar, ardından da 30 milyon dolar ceza kesildi.

REKLAM YASAĞI YOLDA

Şirketler temsilci bildirmeme tavırlarını sürdürürlerse, gelecek ay Türkiye’deki vergi mükelleflerinin söz konusu şirketlere reklam vermesi yasaklanacak.

E-TİCARET OLUMSUZ ETKİLENECEK

Dijital reklamcılık alanında faaliyet gösteren CRM Group Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Becer, Türkiye’de temsilci atamayan sosyal ağlara reklam yasağının e-ticaret yapan KOBİ’leri olumsuz etkileyeceğini belirtti.

Pandemi döneminde e-ticaretin arttığını ve süreçten olumsuz etkileneceklerini dile getiren Becer, “Bu çok ciddi bir karar. Bu reklam yasağı gelirse, yurt içi ve yurt dışı pazarda kendilerini tanıtma, ürünlerini satma imkanı bulan satıcılar, zaten pandemi sürecinde çok zor günler geçirirken, bir de bu kararla zarar görebilir.

"ENDİŞE EDİYORUZ"

Bu konunun yasaklamadan ziyade daha uzlaşmacı bir yaklaşımla çözümlenmesi gerekiyor. Hükümetin aldığı kararı destekliyoruz, tabii ki vergi versinler ancak reklam yasakları gelir diye endişe ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yasaya uymayan sosyal platformlara aşağıdaki cezalar uygulanacak: