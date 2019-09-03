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SOSYAL MEDYA, TATİLDE DE ÇOK TIKLANDI!

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SOSYAL MEDYA, TATİLDE DE ÇOK TIKLANDI!
Twitter’da tatilcilerin Haziran, Temmuz ve Ağustos dönemi verileri incelendi. Tatilciler, son 3 ayda tatil ile ilgili 1 milyon 953 bin adet tweet attı. Yüzde 67,4’lük oran ile en fazla erkekler tatil ile ilgili konuşurken, 419 bin 718 adet tweet ile en fa

İHA'nın haberine göre; Türkiye'de her yıl 70 milyona yakın yerli turist, tatil için yer değiştiriyor. Kimisi memleketlerinin yolunu tutarken, kimisi de ünlü tatil beldelerini tercih ediyor. Geride bıraktığımız bu üç ayda; okulların tatil olması başta olmak üzere, uzun Ramazan ve Kurban Bayramı tatil süreleri, bu hareketliliği daha da artırdı. Bu kapsamda Related Digital'in çatısı altında yer alan sosyal medya ve internet analiz şirketi Semanticum da sosyal medyada tatilcilerin nabzını tutan bir araştırmaya imza attı. Haziran, Temmuz ve Ağustos dönemini kapsayan sosyal medya analizine göre, tatil kelimesi 1 milyon 953 bin 132 konuşulma ile Twitter'da en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Yüzde 67,4'lük oran ile en fazla erkekler tatil ile ilgili konuşurken, tatil ile ilgili atılan 2 milyona yakın tweet, tüm dünyada 5,5 milyar kişiye ulaştı ve 10,8 milyar adet etkileşim aldı. 

 

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