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SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI OLAY OLDU

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SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI OLAY OLDU
Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından videolu olarak yaptığı 'Nerede O Eski Ramazanlar' paylaşımıyla sebze fiyatlarındaki artışa dikkat çekti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Karamollaoğlu, 'Nerede O Eski Ramazanlar' başlığıyla paylaştığı videoda, 10 Mayıs 2018 ile 10 Mayıs 2019 yılları arasındaki sebze fiyatlarındaki artışa gönderme yaptı. Karamollaoğlu'nun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Videodaki sebze fiyatlarındaki artışlardan bazıları şöyle:

10 Mayıs 2018 kuru soğan 1,98 TL - 10 Mayıs 2019 kuru soğan 6,81 TL

10 Mayıs 2018 lahana 1,65 TL - 10 Mayıs 2019 lahana 5,14 TL

10 Mayıs 2018 patates 1,99 TL - 10 Mayıs 2019 patates 5,98 TL

10 Mayıs 2018 sivribiber 2,77 TL - 10 Mayıs 2019 sivribiber 7,38 TL

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