Sosyal medya kısıtlanıyor mu, düzenleme nasıl olacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak'ın 1 günlük bebeklerini hedef alan alçakça paylaşımların ardından sosyal medya düzenlemesi gündeme geldi. Konuya yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan da flaş açıklamalarda bulundu ve sosyal medyadaki düzensizliğe dikkat çekti. Erdoğan, bu tür mecralara bir düzenleme getirilmesi gerektiğini belirterek ciddi adımlar atılacağını bildirdi. Edinilen son dakika bilgisine göre, AK Parti'nin sosyal medya düzenlemesi yasa tasarısı çalışmasının detayları da belli oldu. İlgili sosyal medya düzenlemesinin özgürlük dengeleri de dikkate alınarak "sosyal medya yasağı şeklinde değil; müeyyide" ile ele alınması benimsendi. Böylelikle, günlerdir yürütülen 'sosyal medya kapanacak, sosyal medya yasaklanacak' şeklindeki algı operasyonları çökmüş oldu. Peki, sosyal medya düzenlemesi neleri içeriyor, sosyal medya kısıtlaması olacak mı? İşte, merak edilenler...
YENİ SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ NASIL OLACAK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemi ile önceki gün yapılan yapılan AK Parti MYK'da sosyal medya konusu gündeme geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesine yönelik haince saldırıların, bu alanda bir düzenleme yapılmasına ne kadar gerek olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunun altı çizildi. Konunun özgürlük dengeleri de dikkate alınarak "yasaklama değil müeyyide" ile ele alınması benimsendi.
Toplantıda, "Sosyal medya dünya için sorunlar yaratıyor. Mevcut hukuk sistemi gereksinimlere cevap vermiyor. Almanya ve Fransa başta olmak üzere tüm dünya yeni bir hukuk inşa etmeye çalışıyor. Bizim de sosyal medya ile ilgili yeni bir hukuk inşa etmemiz gerekiyor" denildi.
ZAMANA KARŞI YARIŞ
Sıkıntılar şöyle sıralandı: "Sosyal medyada suçlar sonrasında bir muhatap bulunamıyor. Suç işleyenler ile ilgili işlem yapılması süre alıyor. Oysa zaman çok önemli. Yapılan şeyler büyük bir hızla yayılırken siz yargı boyutunu devreye sokmaya çalışıyorsunuz. Oradan karar çıkana kadar algı gerçeğin önüne geçiyor ve yeni bir gerçeklik meydana geliyor. Buna gerçeğin bükülmesi deniyor. Suç niteliği taşıyan paylaşımların büyük hızla kaldırılmasını sağlayacak düzenleme yapılmalı."
DÜNYADAN ÖRNEKLER
Sosyal medya yeni bir alan olduğu için ülkeler kendi kurallarını koymaya çalışıyor.
Amerikan hukuk sistemine göre sosyal medya ağlarının içeriğe ilişkin herhangi bir müdahalede bulunma, editoryal süreçlerden kaçınması zorunluluğu getiriyor. Bu kurallara uyulduğu sürece ağlara müdahale edilmiyor. Avrupa Birliği'nin internet ortamına ilişkin "terör ve dezenformasyon" gibi iki kırmızı çizgisi var. Platformlarda bu ikisine aykırı içeriklerin hemen kaldırılmasına yönelik düzenlemeler bulunuyor. Özellikle nefret suçlarında çok daha hızlı davranılıyor. Fransa suç teşkil eden içeriklerin 60 dakikada kaldırılmasına ilişkin bir düzenleme yaptı.
TWİTTER HUKUK TANIMIYOR
Twitter'ın Türkiye'deki suçla bağlantılı sicili oldukça kabarık. PKK ve diğer terör örgütlerinin propagandasını yapan içeriklere ilişkin alınan bin 429 mahkeme kararını bugüne kadar uygulamayan Twitter, PKK'nın propaganda hesaplarından 14'üne erişimin engellenmesi için alınan kararları da uzun süre uygulamadı. Bu durum sonrası şirkete Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 2016'da toplam 2 milyon 208 bin 810 lira idari para cezası verildi. Twitter bu ceza üzerine dava yoluna gitti. Davaların tamamı reddedildi. Twitter cezayı hâlâ ödemedi. 2007'de 'İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun' kapsamında 9 başlıktaki katalog suçlarla mücadele başlatılmıştı. Bunlar arasında intihara yönlendirme, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, sağlık için tehlikeli madde temini, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkân sağlama, ve Atatürk aleyhine işlenen suçlar yer alıyor.
Sosyal ağların Türkiye'de temsilci bulundurmamaları nedeniyle işlenen suçlar konularında ciddi bir iletişim sorunu yaşanıyor. İletişim konusunda muhatap bulunamadığı, bu ortamlarla sınırlı yetkiye sahip vekalet verdikleri ve temsilci vasfı taşımayan bir kısım avukat üzerinden iletişim kurulduğu biliniyor.