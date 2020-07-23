Sosyal medya kısıtlanıyor mu, düzenleme nasıl olacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak'ın 1 günlük bebeklerini hedef alan alçakça paylaşımların ardından sosyal medya düzenlemesi gündeme geldi. Konuya yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan da flaş açıklamalarda bulundu ve sosyal medyadaki düzensizliğe dikkat çekti. Erdoğan, bu tür mecralara bir düzenleme getirilmesi gerektiğini belirterek ciddi adımlar atılacağını bildirdi. Edinilen son dakika bilgisine göre, AK Parti'nin sosyal medya düzenlemesi yasa tasarısı çalışmasının detayları da belli oldu. İlgili sosyal medya düzenlemesinin özgürlük dengeleri de dikkate alınarak "sosyal medya yasağı şeklinde değil; müeyyide" ile ele alınması benimsendi. Böylelikle, günlerdir yürütülen 'sosyal medya kapanacak, sosyal medya yasaklanacak' şeklindeki algı operasyonları çökmüş oldu. Peki, sosyal medya düzenlemesi neleri içeriyor, sosyal medya kısıtlaması olacak mı? İşte, merak edilenler...

YENİ SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ NASIL OLACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemi ile önceki gün yapılan yapılan AK Parti MYK'da sosyal medya konusu gündeme geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesine yönelik haince saldırıların, bu alanda bir düzenleme yapılmasına ne kadar gerek olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunun altı çizildi. Konunun özgürlük dengeleri de dikkate alınarak "yasaklama değil müeyyide" ile ele alınması benimsendi.

Toplantıda, "Sosyal medya dünya için sorunlar yaratıyor. Mevcut hukuk sistemi gereksinimlere cevap vermiyor. Almanya ve Fransa başta olmak üzere tüm dünya yeni bir hukuk inşa etmeye çalışıyor. Bizim de sosyal medya ile ilgili yeni bir hukuk inşa etmemiz gerekiyor" denildi.