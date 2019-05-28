SOSYAL MEDYA FENOMENLERİ GÖZALTINDA

Pucca ve Burry Soprano "uyuşturucuya özendirmek" suçundan hakim karşısına çıktı.

"Pucca" ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz ile "Burry Soprano” adıyla bilinen fenomen rapçi Burak Aydoğduoğlu, “uyuşturucu özendirme” suçundan 10 yıllık hapis istemiyle hakim karşısına çıktı. Anadolu 52. Asliye Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya sanıklar Pınar Karagöz ve Burak Aydoğduoğlu avukatlarıyla katıldı.

"MODA OLDUĞU İÇİN YAPTIM"

Pucca uyuşturucuya özendirmek gibi bir amacının olmadığını söyleyerek, “Sosyal medyada paylaştığım ‘Bir uyuşturucu kullanma hakkın olsaydı hangisini seçerdin' şeklindeki paylaşımı daha önce de yaptığım bir paylaşımdır. Moda olduğu için bu şekilde yaptım. Mesela buna benzer ‘Bir ünlüyle birlikte olmak isteseydiniz hangisiyle birlikte olmak isterdiniz' şeklinde paylaşım yapmıştım. ‘Yüzlerce fakir uyuşturucudan eve ekmek götürüyor' derken Narcos dizisinden bahsediyordum” ifadelerini kullandı. "AMACIM POPÜLER OLMAKTI" Buryy Soprano ise 11 yaşından beri müzikle uğraştığını belirtti ve “Mary Jane isimli şarkı ile popüler olmayı başardım. Ancak şarkının içeriğinde uyuşturucuya özendirme amacım yoktu. Sadece eğlenceli olmasını istedim. Şarkıda bahsedilen Mary Jane, Spider Man filmindeki Mary Jane'dir. Parayla ilgili husus da sevginin satın alınamayacağını anlatmak içindir. Şarkı sözü olarak değerlendirilmesini istiyorum” açıklamasında bulundu. İki isim de beraatını istedi.