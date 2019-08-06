SOSYAL MEDYA BUNU KONUŞUYOR!

Sosyal medyada kısa sürede viral olan bir video izleyenleri gülümsetti.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Sosyal medyada kısa sürede viral olan bir video izleyenleri gülümsetti. Gitar çalarak şarkıcı Karaman Deniz’in seslendirdiği “Böyle Sever”şarkısını söyleyen bir gence, evdeki ninesi sözlü müdahale ediyor.