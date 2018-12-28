Soruşturmayı duyunca ne yaptı...

FOX TV'nin ana haber enkırmanı Fatih portakal hakkın da Bakırköy cumhuriyet savcılığı soruşturma başlattı.

Fatih Portakal'ın 10 Aralık 2018 tarihinde FOX TV ana haber bülteninde sarf ettiği sözlerin ardından "Suç işlemeye alenen tahrik" suçundan hakkında soruşturma başlatıldı.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında program CD'sinin RTÜK'ten istendiği, farklı illerden gönderilen 16 şikayet dilekçelerinin de bu soruşturma dosyası ile birleştirildiği öğrenildi.

SORUŞTURMAYI DUYUNCA...

Bu arada TV kanalın avukatları böyle bi kararın soruşturma açıldığını fatih portakala söyleyince portakal "arkadaşlarım ve biz tarafsız habercilikten taviz vermiyecez ben adalete güveniyorum adalet yerini bulacakktır gazeteciyim soruşturmada açılır davada açılır". belirtti.