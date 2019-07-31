ŞORTU KISA DİYE OTOBÜSTEN ATILDI

İsveç'te bir genç kadın, otobüs şoförü tarafından ‘çok açık giyinmişsiniz' gerekçesiyle azarlanarak otobüsten indirildi.

İsveç'te Malmö'de yaşayan 19 yaşındaki Amanda Hansson, geçen hafta hava çok sıcak olduğu için ince askılı bir bluz ve şort giydi.Otobüs şoförü Hansson'a, üzerindeki kıyafetin otobüs şirketinin politikasına ters olduğunu ve bu şekilde otobüse binmesine izin veremeyeceğini söyledi. Şoförün: "Çok az kıyafet giymişsin, örtünmen lazım" dediğini aktaran Hansson, "Ne türden bir cinsiyetçi saçmalık yapmaya çalışıyorsun?" karşılığını verdiğini belirtti.