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Sonunda Ortaya Çıktı

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Sonunda Ortaya Çıktı
Uzun zamandır ortalıkta görünmeyen işadamı Bekir Eryılmaz, Bebek’te ortaya çıktı.

Uzun zamandır ortalıkta görünmeyen işadamı Bekir Eryılmaz, Bebek’te karşımıza çıktı. Eryılmaz "Uzun zamandır yoksunuz. Nerelerdesiniz" sorularına "İşlerim dolayısıyla yurt dışındaydım. Artık sık sık İstanbul’da olacağım" dedi. Eryılmaz'ın keyifli halleri gözden kaçmadı.

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