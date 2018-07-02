Sonunda Ortaya Çıktı

Uzun zamandır ortalıkta görünmeyen işadamı Bekir Eryılmaz, Bebek’te karşımıza çıktı. Eryılmaz "Uzun zamandır yoksunuz. Nerelerdesiniz" sorularına "İşlerim dolayısıyla yurt dışındaydım. Artık sık sık İstanbul’da olacağım" dedi. Eryılmaz'ın keyifli halleri gözden kaçmadı.
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Uzun zamandır ortalıkta görünmeyen işadamı Bekir Eryılmaz, Bebek’te ortaya çıktı.
Etiketler: bekir eryılmaz, işadamı
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