Emre Aşık, ayrılmaktan vazgeçtiği 7 yıllık eşi Yağmur Aşık’a ikinci kez boşanma davası açtı.

Eski futbolcu, eşinden 3 çocuğun velayetini ve 100 bin lira manevi tazminat istedi.Emre Aşık’ın avukatı, “Yağmur Aşık, bir eğlence merkezinde ‘Mustafa’ adlı birisiyle alkollü ve sarmaş dolaş görüntüleri çıktıktan bir gün sonra evden ayrılmıştır.Emre Aşık ikinci davayı açınca Yağmur Aşık müvekkilin işyerini basmış, telefonda, ‘Sonun Vatan Şaşmaz gibi olacak.

'YARIN SENİ ÖLDÜRECEĞİM'

Yarın seni öldüreceğim’ diyerek tehdit etmiş, çocukları da kaçıracağını söylemiştir” dedi.Emre Aşık’ın avukatı ayrıca davalının tehditleri karşısında korunma talebinde bulundu.

Talebi haklı bulan mahkeme, Yağmur Aşık’ın Emre Aşık’a 1 ay süreyle şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi.Yağmur Aşık, karara aykırı davranması durumunda 3 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacak.