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SON DAKİKASONAR Başkanı Hakan Bayrakçı Ankara’da gözaltına alındı!

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı Ankara’da gözaltına alındı!

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SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı Ankara’da gözaltına alındı!
SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı'nın Ankara'da gözaltına alındığı öğrenildi. Bayrakçı gözaltına alındığını Twitter üzerinden takipçileriyle paylaştı.

​Bayrakçı'nın Çankaya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.

Arkadaşlarına mesaj yoluyla ulaşan Bayrakçı, Twitter hesabından "Ankara'da gece 00:50'de gözaltına alındım, Hayırdır inşallah" diye yazdı.

Hakan Bayrakçı'nın gözaltına alınmasının ardından avukatı olarak emniyete giden Avukat Fidel Okan, Bayrakçı'nın tarafı olduğu bir davanın duruşmasını takip etmediği için emniyette tutulduğunu, sabaha ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılacağını kaydedip Bayrakçı'ının gözaltına alınması ile ilgili olarak emniyetin tuttuğu tutanağı paylaştı.

Sonar Araştırma Şirketi'nin başkanlığını yapan Bayrakçı'nın gözaltına alınma nedenine ilişkin, CHP Milletvekili Barış Yarkadaş şu değerlendirmede bulundu:

​"Ankara Emniyet Müdürlüğü ile görüştüm. Hakan Bayrakçı'nın gitmediği bir duruşmadan dolayı hakkında yakalama kararı olduğunu öğrendim. Bayrakçı şu an Çankaya Emn. Müdürlüğü'nde tutuluyor. Sabah saatlerinde SEGBİS aracılığıyla ifadesi alınacak. Bayrakçı'ya geçmiş olsun diyorum."

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