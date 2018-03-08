Dün sabah tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren ünlü menajer Yaşar Gaga bugün son yolculuğuna uğurlandı. Sezen Aksu yaşadığı derin üzüntü nedeniyle Ortaköy Büyük Mecidiye Camisi’ndeki cenaze törenine katılamadı.

44 yaşındaki Gaga, yaklaşık 1 aydır Çapa Tıp Fakültesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu.

Yaşar Gaga, bugün Ortaköy Büyük Mecidiye Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından; Ortaköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

BİR ANNENİN GÖZYAŞLARI

Dün hayatını kaybeden Yaşar Gaga'nın ailesi cenaze töreninin yapılacağı Ortaköy Büyük Mecidiye Camisi'ne geldi. Acılı aile çevredekilerin yardımıyla ayakta durabildi.

YAŞAR GAGA ÜNLÜLERİ YASA BOĞDU

Ajda Pekkan'dan Tarkan'a, Ebru Gündeş'ten Demet Akalın'a kadar bir çok ünlü isim Yaşar Gaga'nın ardından veda mesajları yayınladılar.

''iKİNCİ ALBÜMÜNÜ ÇIKARTACAKTI''

Yaşar Gaga'nın kardeşi Tülin Gaga, "Herhangi bir vasiyette bulunmamıştı. Hep güzel şeyler yaşayacağını söylüyordu. Çok güzel günlerimiz olacak diyordu. İkinci albümünü çıkartacaktı. Onun hazırlıklarını, onun heyecanını yaşıyordu. Maalesef kısmet olmadı'' şeklinde konuştu.

YAŞAR GAGA KİMDİR?

Yaşar Gaga uzun bir dönem Sezen Aksu'nun vokalistliğini üstlendi. Bir ara Şarkı Söylemek Lazım isimli yarışmada jürilik de yapan Yaşar Gaga özellikle Sezen Aksu'nun seslendirdiği Bile Bile isimli şarkı ile tanındı.

1997 yılında Betonova isimli bir albüm çıkardı. 2017 yılında Yaşar Gaga Alakasız Şarkılar isimli albümde Türkiye'nin önde gelen sanatçılarını bir araya getirdi.

Alakasız Şarkılar albümünde Sezen Aksu, Tarkan, Nazan Öncel, Özkan Uğur, Sertab Erener, Aşkın Nur Yengi, Serdar Ortaç, Serkan Kaya, Göksel, Mustafa Ceceli, Teoman, Soner Sarıkabadayı, Kibariye, Dilber Ay, Suzan Kardeş, Gonca Vuslateri, Rubato, Onur ve Halik Koçak şarkılar seslendirdi.