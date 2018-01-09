Son Sözünü Söyledi

Dün Seda Sayan'ın programına konuk olan Gülben Ergen ardından da sosyal medyada üzerinden açıklamalarda bulundu. Ergen, "Şimdi sözüm şu: Ben bu sınavdan güçlenerek çıktım" dedi.

Dün Seda Sayan'ın programına konuk olan Gülben Ergen yayında çarpıcı açıklamalar yapmış, "Benim ölümümü izlediler" demişti. Ergen sonrasında açıklamalarına sosyal medya üzerinden devam etti. "Yansın Bakalım" şarkısıyla iyi bir çıkış yakalayan Gülben Ergen, "Şimdi sözüm şu: Ben bu sınavdan güçlenerek çıktım" dedi.

İşte Gülben Ergen'in o açıklamaları: “Adaletin terazisi bir tartsın bakalım. Sağlıklı bir sessizlik ortamı oluştuğunda benim de iki çift sözüm olur elbet...” demiştim. Şimdi sözüm şu: Ben bu sınavdan güçlenerek çıktım. Hayatıma kaldığı yerden devam ediyorum. Tabii yol arkadaşlarımı bundan böyle çok daha dikkatli seçerek."