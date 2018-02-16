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Son Sözleri Soruldu!

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Son Sözleri Soruldu!
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak , Mehmet Altan, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül getirildi.

SON SÖZLER
Tutuklu sanık Nazlı Ilıcak, “Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi içtihadı benim masumiyetimi göstermektedir. Mehmet Altan’a yöneltilen suçlamalar benimkiyle benzerdir. Bizim durumumuz AYM kararıyla emsal sayılmıştır. Kararınızın bu içtihat çerçevesinde vermenizi diliyorum ve beraatimi talep ediyorum” dedi.

“YÜZLERCE KEZ YARGILANDIM”
Ahmet Altan ise, “Ben yüzlerce kez yargılandım. Askeri vesayet, 28 Şubat davalarında ve DGM denilen ucubelerde yargılandım. İlk defa Anayasa suçu işleyen mahkeme ile karşı karşıyayım, Bildiğim kadarıyla ne Osmanlı, ne Cumhuriyet tarihinde bunun bir benzeri yok. Bu hukuk dışı, yasa dışı Anayasa dışı eylemlerden yolculuktan vazgeçmek herkes için daha hayırlı olacaktır” diye konuştu.

“HEPİMİZİN SIĞINAĞI EVRENSEL HUKUKTUR”

Mehmet Altan da, “18 aydır beni gizemli delil tanımlamasıyla cezaevinde tutan anlayışa AYM, 3 kez hak ihlali kararı verdi. Yüce Divan yargılasa 3 kez beraat etmiş olacaktım. Hepimizin sığınağı evrensel hukuktur. Anayasa ile çelişen yaklaşım hukuk devletini öldürür. Sizin benimle ilgili vereceğiniz karar Anayasayı yok sayma noktasındaki ürkütücü resmi ya karartıp korku filmine çevirecek ya da umut serpintisi ile aydınlatacak” şeklinde konuştu. Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını belirterek beraatlerini talep etti. Mahkeme Başkanı, kararı açıklamak üzere duruşmaya ara verdi. (DHA)

 

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