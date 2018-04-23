Son seçim anketinde çarpıcı sonuç!

Gezici Araştırma Şirketi son anketinde, vatandaşın nabzını ölçtü. İlk turda yüzde 50’yi geçen Cumhurbaşkanı adayı yok.

YÜZ YÜZE GÖRÜŞME: Gezici Araştırma, 14-15 Nisan ta­rihleri arasında 21 ilde 3 bin 864 kişiyle görüşerek siyasi durum anketi yaptı.

EN ÖNEMLİ SORUN EKONOMİK: “Size göre Türki­ye'nin en büyük sorunu nedir?” sorusuna verilen cevaplar şöyle: Ekonomik sorunlar (yüzde 48.6), PKK terörü (yüzde 38.8), işsizlik (yüzde 36.7), FETÖ terörü (Yüzde 24.7), eğitim sorunu (yüzde 20), Suriyeliler (yüzde 17.7), yolsuz­luk (yüzde 12.1).

ADAYLARA DESTEK: Olası Cumhurbaşkanı adayların­dan kimi destekleyecekleri so­rulduğunda şöyle bir dağılım oluyor: Tayyip Erdoğan 43.5, Me­ral Akşener 18.6, Ahmet Türk 11.1, Kemal Kılıçdaroğlu 9.7, İlker Başbuğ 9.5, Abdullah Gül 5.3, Te­mel Karamollaoğlu 1.5, İlhan Ke­sici 0.5, Yılmaz Büyükerşen 0.4.

Tayyip Erdoğan'ın oyu: Yüzde 43.5

İlker Başbuğ'un oyu: Yüzde 9.5

Abdullah Gül'ün oyu: Yüzde 5.3

Temel Karamollaoğlu'nun oyu: Yüzde 1.5

ERDOĞAN-AKŞENER YARIŞI: İkinci tura kalması halinde Erdoğan-Akşener yarı­şında tablo Erdoğan 45.6 Akşe­ner 41.8, kararsız 12.6 şeklinde. Aynı yarış Abdullah Gül ile Er­doğan arasında olunca Erdoğan 42.8, Gül 23.5 ve kararsız 33.7 çı­kıyor. Gül-Erdoğan yarışında Erdoğan'ın oyu düşerken, karar­sızlar artıyor.

PARTİLERİN OY ORANI: Seçimde hangi partiye oy vere­ceksiniz sorusuna AKP (45.8), CHP (19.7), MHP (7), İYİ Parti (16.3), HDP (9.7), SP (0.8) cevabı verildi. Cumhur ittifakında AKP-MHP oyları yüzde 49.9, CHP 18.9, İYİ Parti 17.8, HDP 10.5 oluyor. ‘Merkez sağ' ittifakı oluşturulursa tablo şöyle değişiyor: AKP-MHP 48.2, İYİ Parti-SP-DP-ANAP 23.4, CHP 18.9, HDP 9.5.

CHP, “ÖZ CHP”Lİ SEÇMELİ

Araştırma sonuçlarını SÖZ­CÜ'ye değerlendiren Gezici Araş­tırma Şirketi sahibi Murat Gezici, şunları söyledi:

TABANLA SORUNSUZ ADAY: Ekmeleddin İhsanoğlu aday gösterilince yüzde 26 seç­men sandığa gitmedi, bu seçme­nin yüzde 78'i CHP'li idi. Buna benzer hata olursa sandığa git­meme oranı yüzde 22'yi bula­bilir. CHP en güçlü, kuvvetli adayını göstermeli. Öz CHP'li bi­rini aday yapmalı. Kemal Kılıç­daroğlu'nun kendisi veya İlker Başbuğ profilindeki bir aday san­dığa katılımı artırır, seçimlerin ikinci tura kalmasını garantiler.

MERKEZ SAĞ AKŞE­NER'DE TOPLANDI: 2007- 2009 sürecinde merkez sağ oylar AKP-CHP ve MHP arasında pay­laşıldı. Emaneten giden bu oyların İYİ Parti'ye geldiği görü­lüyor. AKP'nin yüzde 15-17 ara­sında sadık olmayan, kendini AKP'ye ait hissetmeyen seçmeni var. Bunların kopma ihtimali yüksek.

AKP'DEN YÜZDE 5 OY ALIYOR: Saadet Partisi'nin oyu yüzde 1-2 olmasına rağ­men Temel Karamollaoğlu'n­dan dolayı etkin hale geldi. AKP içindeki yüzde 7-9'luk seçmen kitlesini düşünmeye itiyor. SP, İYİ Parti ve DP birlikte hareket ederse AKP'den yüzde 5 puan gelebilir. Barajı geçemediği için SP'ye bu oylar gelmiyor.