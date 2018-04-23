Son seçim anketinde çarpıcı sonuç!

YÜZ YÜZE GÖRÜŞME: Gezici Araştırma, 14-15 Nisan tarihleri arasında 21 ilde 3 bin 864 kişiyle görüşerek siyasi durum anketi yaptı.
EN ÖNEMLİ SORUN EKONOMİK: “Size göre Türkiye'nin en büyük sorunu nedir?” sorusuna verilen cevaplar şöyle: Ekonomik sorunlar (yüzde 48.6), PKK terörü (yüzde 38.8), işsizlik (yüzde 36.7), FETÖ terörü (Yüzde 24.7), eğitim sorunu (yüzde 20), Suriyeliler (yüzde 17.7), yolsuzluk (yüzde 12.1).
ADAYLARA DESTEK: Olası Cumhurbaşkanı adaylarından kimi destekleyecekleri sorulduğunda şöyle bir dağılım oluyor: Tayyip Erdoğan 43.5, Meral Akşener 18.6, Ahmet Türk 11.1, Kemal Kılıçdaroğlu 9.7, İlker Başbuğ 9.5, Abdullah Gül 5.3, Temel Karamollaoğlu 1.5, İlhan Kesici 0.5, Yılmaz Büyükerşen 0.4.
Tayyip Erdoğan'ın oyu: Yüzde 43.5
İlker Başbuğ'un oyu: Yüzde 9.5
Abdullah Gül'ün oyu: Yüzde 5.3
Temel Karamollaoğlu'nun oyu: Yüzde 1.5
ERDOĞAN-AKŞENER YARIŞI: İkinci tura kalması halinde Erdoğan-Akşener yarışında tablo Erdoğan 45.6 Akşener 41.8, kararsız 12.6 şeklinde. Aynı yarış Abdullah Gül ile Erdoğan arasında olunca Erdoğan 42.8, Gül 23.5 ve kararsız 33.7 çıkıyor. Gül-Erdoğan yarışında Erdoğan'ın oyu düşerken, kararsızlar artıyor.
PARTİLERİN OY ORANI: Seçimde hangi partiye oy vereceksiniz sorusuna AKP (45.8), CHP (19.7), MHP (7), İYİ Parti (16.3), HDP (9.7), SP (0.8) cevabı verildi. Cumhur ittifakında AKP-MHP oyları yüzde 49.9, CHP 18.9, İYİ Parti 17.8, HDP 10.5 oluyor. ‘Merkez sağ' ittifakı oluşturulursa tablo şöyle değişiyor: AKP-MHP 48.2, İYİ Parti-SP-DP-ANAP 23.4, CHP 18.9, HDP 9.5.
CHP, “ÖZ CHP”Lİ SEÇMELİ
Araştırma sonuçlarını SÖZCÜ'ye değerlendiren Gezici Araştırma Şirketi sahibi Murat Gezici, şunları söyledi:
TABANLA SORUNSUZ ADAY: Ekmeleddin İhsanoğlu aday gösterilince yüzde 26 seçmen sandığa gitmedi, bu seçmenin yüzde 78'i CHP'li idi. Buna benzer hata olursa sandığa gitmeme oranı yüzde 22'yi bulabilir. CHP en güçlü, kuvvetli adayını göstermeli. Öz CHP'li birini aday yapmalı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi veya İlker Başbuğ profilindeki bir aday sandığa katılımı artırır, seçimlerin ikinci tura kalmasını garantiler.
MERKEZ SAĞ AKŞENER'DE TOPLANDI: 2007- 2009 sürecinde merkez sağ oylar AKP-CHP ve MHP arasında paylaşıldı. Emaneten giden bu oyların İYİ Parti'ye geldiği görülüyor. AKP'nin yüzde 15-17 arasında sadık olmayan, kendini AKP'ye ait hissetmeyen seçmeni var. Bunların kopma ihtimali yüksek.
AKP'DEN YÜZDE 5 OY ALIYOR: Saadet Partisi'nin oyu yüzde 1-2 olmasına rağmen Temel Karamollaoğlu'ndan dolayı etkin hale geldi. AKP içindeki yüzde 7-9'luk seçmen kitlesini düşünmeye itiyor. SP, İYİ Parti ve DP birlikte hareket ederse AKP'den yüzde 5 puan gelebilir. Barajı geçemediği için SP'ye bu oylar gelmiyor.