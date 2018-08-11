Son şampiyon galibiyetle başladı!

Son şampiyon Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun açılış maçında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etti.

Osmanlı Stadı'nda oynanan maçta Ankaragücü, 7. dakikada El Kabir'in golüyle 1-0 öne geçti. Galatasaray 21. dakikada Serdar Aziz'le beraberliği yakaladı. 30. dakikada Kone'nin kendi kalesine attığı golle Galatasaray 2-1 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarının 92. dakikasında Galatasaray Eren ile bir gol daha buldu ve karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada orta sahada topla buluşan İlhan Parlak, savunma arkasına sarkan El Kabir'e pasını aktardı. Muslera ile karşı karşıya kalan El Kabir, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

16. dakikada ceza sahasına yakın bir yerde duran top kazanan Galatasaray'da topun başına Maicon geçti. Maicon'un vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

21. dakikada Sinan Gümüş'ün kullandığı köşe vuruşunda ön direkte bulunan Maicon topu arka direğe sektirdi. Arka direkte müsait pozisyonda bulunan Serdar Aziz kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-1

30. dakikada Mariano'nun sağ kanattan açtığı ortada topa yükselen Kone yaptığı ters vuruşla meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. 1-2

34. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan yeni transfer Henry'nin vurduğu şutta top yan ağlarda kaldı.

48'inci dakikada Galatasaray atağında Onyekuru sağ kanattan içeriye doğru kat etti ve yerden pasını gönderdi Ön direkte beklemeden vuruşunu yapan Sinan'ın şutu kaleci Hopf'ta kaldı.

51'inci dakikada sol taraftan köşe vuruşu kullanan Sinan'ın ortasını MKE Ankaragücü savunması ön direkte kafayla uzaklaştırdı.

64'üncü dakikada Mokhtar'ın ceza sahasının dışından çektiği şut savunmadan sekti ve sağ çaprazdaki El Kabir'in önünde kaldı. Çaprazdan El Kabir'in çektiği şut kale direğinin dibinden dışarı gitti.

68'inci dakikada Onyekuru'nun pası ile ceza sahası dışında topla buluşan Eren'in şutu üstten dışarı çıktı.

83'üncü dakikada Belhanda'nın ceza sahası dışından çektiği üstten auta gitti.

90+2'nci dakikada Belhanda'nın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Eren, yaptığı aşırtma vuruş ile Hopf'u avladı: 1-3.

Karşılaşma Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Osmanlı Stadı'nda oynanan karşılaşmayı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da tribünden takip etti.

İki takım otobüsünün de trafiğe takılıp stada geç ulaşmaları nedeniyle müsabaka, 12 dakika geç başladı.

- MKE Ankaragücü 2 bin 311 gün sonra Süper Lig'de

MKE Ankaragücü, 6 sezon aradan sonra yeniden yer aldığı Süper Lig'de ilk maçına Galatasaray karşısında çıktı.

Süper Lig hasretini 2 bin 311 gün sonra dindiren sarı-lacivertliler, yenilenmiş kadrosuyla Osmanlı Stadı'ndaki ilk maçta taraftarlarına "Merhaba" dedi.

Başkent ekibi, sahaya geçen sezona göre 8 yeni oyuncuyla çıktı. Sarı-lacivertlilerde Erdem Özgenç, Arif Morkaya ve İlhan Parlak dışındaki tüm oyuncular, Süper Lig'e yükselmenin ardından takımın kadrosuna katıldı.

MKE Ankaragücü'nde sakatlıkları süren Alihan Kubalas ve Belaruslu orta saha oyuncusu Anton Putsila, Galatasaray'a karşı forma giyemedi.

Taraflar, Süper Lig'de en son başkent temsilcisinin küme düştüğü 2011-2012 sezonunda karşılaştı. Galatasaray, Ankara'da müsabakada başkent ekibini 3-0 mağlup etmişti.

İki takım futbolcuları sahaya üzerinde "Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda Tüm Takımlarımıza Başarılar Dileriz" yazılı pankartla çıktı.

- Galatasaray'da 4 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Akhisarspor ile oynanan TFF Süper Kupa maçına göre kadroda 4 değişikliğe gitti.

Deneyimli teknik adam, Akhisarspor maçında görev verdiği Martin Linnes, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli ve Bafetimbi Gomis'i yedek kulübesinde oturttu.

Bu oyuncuların Mariano Filho, Sinan Gümüş, Henry Onyekuru ve Eren Derdiyok ilk 11'de görev yaptı.

- Tribünlerin büyük bölümü doldu

MKE Ankaragücü taraftarları, ligin ilk karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, tribünlerin büyük bölümünü doldurarak takımlarına destek oldu.

Galatasaray taraftarları ise Osmanlı Stadı'nda kendilerine ayrılan misafir tribününü tamamen doldurdu.