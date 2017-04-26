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Son nefesinde bile kemanına sarılmış!

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Son nefesinde bile kemanına sarılmış!
Yeni bir hayat için ‘umut yolculuğuna’ çıkan genç kemancı Barış Yazgı, Midilli açıklarında batan teknede hayatını kaybetti. Belçika’ya gitmeye çalışan Siirtli Barış’ın cesedi keman kutusuna sarılmış halde bulundu...

Ege Denizi’nin Midilli açıklarında dün sığınmacıları taşıyan bir tekne daha sulara gömüldü. Bölgede yapılan arama kurtarma çalışmalarında 16 kişinin cesedine ulaşıldı. Çanakkale’nin Sivrice Burnu ve Midilli Adası arasında bulunan cansız bedenler,

Ayvacık Devlet Hastanesi morguna getirildi. Cesetlerden biri, yanında taşıdığı keman kutusuna sarılmış halde hayata veda etmişti. İşte bu cenazenin, Siirt doğumlu 22 yaşındaki Barış Yazgı’ya ait olduğu belirlendi. Keman kutusunda sadece canı gibi koruduğu enstrümanı değil, el yazısıyla notalarını karaladığı kendi besteleri de vardı.

Vize alamayınca...

Vatan’ın ulaştığı bilgiye göre Barış Yazgı, İstanbul Fatih’te müzisyen ağabeyi Cengiz Yazgı ile yaşıyordu. Yedi ay önce bir süreliğine Belçika’ya büyük ağabeyinin yanına gitmiş, vizesi bitince Türkiye’ye geri dönmüştü. İşsiz ve sigortasız olan Barış, ikinci kez vize başvurusunda bulunmuş, ancak reddedilince bu zorlu yolculuğu seçmişti.

Belçika’da müzik eğitimi alacaktı

Çalışıp biriktirdiği paraları insan kaçakçılarına verip Suriyeli ve Afgan mültecilerin arasında ilk olarak Midilli adasına gitmeyi planlayan Barış, hayatta kalabilseydi oradan Belçika’ya geçecekti. Genç adamın arkadaşları, onun tek hayalinin Belçika’da müzik eğitimi alarak iyi bir keman virtüözü olmak olduğunu söyledi.

Ağıtları yürekleri yaktı

Yazgı’nın cenazesi dün müzisyen arkadaşları ve ailesinin katıldığı törenle Fatih Kozlu Gasilhanesi’nden alındı. Bu sırada annesinin yaktığı ağıtlar yürek burktu. Barış, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Habipler Cebeci Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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