29 Ekim’de açılması planlanan ve yüzde 78'i tamamlanan 3'üncü havalimanında devam eden çalışmalardaki son durum havadan görüntülendi. İHA'nın yaptığı çekimlerde lale figürlü dev hava kontrol kulesine yardımcı olmak için yapılan kule de görüntülendi.

TAMAMLANDIĞINDA 200 milyonu aşan yıllık yolcu kapasitesine sahip olması beklenen havalimanındaki çalışmalar 29 Ekim’de açılışını yapabilmek için tüm hızıyla sürüyor. 3'üncü havalimanının çalışmalarında büyük mesafe kat edilirken, ilk etabın bitmesiyle 90 milyon yolcu kapasitesiyle hizmet verecek. Yüzde 78'i tamamlanan yeni havalimanının son durumu havadan görüntülendi.

KULENİN CAMLARI TAKILIYOR

Havalimanının lale figürlü, ödüllü hava kontrol kulesinde de sona gelindi. Camları takılmaya başlanan kulede işçilerin çalışmalarının devam ettiği görüldü.

Havalimanı inşaatında dev hava kontrol kulesine yardımcı olarak yapılacak yeni kule de görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde yapımına devam edilen yardımcı kule tamamlandığında, ikinci fazda faaliyet gösteren 3 ve 4 No'lu pistlerin uçuş trafiğini desteklemek üzere kullanılacak.

3’üncü havalimanının ana kulesi olan lale figürlü tasarımı ile 2016 Mimarlık Ödülü'ne layık görülen kuleye yardım etmek amacıyla havalimanında ikinci yardımcı kule olacak. Görüntülerde yardımcı kulenin betonarme yapısının büyük oranda yapıldığı görülürken uzunluğu da gözler önüne serildi. Yardımcı kule, ana kuleye destekleyici işlevle uçakların iniş ve kalkışlarına yardımcı olacak.

Dev projenin son hali görüntülendi Yüzde 78i tamamlandı.



Görüntülere göre, havalimanının ana terminal binasının çatısının büyük kısmı kapatıldı. Ana yerleşke binasının etrafındaki dış cephe camlarının montajının da büyük bir kısmı tamamlandı. Uçakların yanaşacağı körük olarak bilinen yolcu köprüleri de büyük oranda yapıldı.

3’üncü havalimanına 'lale' figüründen esinlenerek inşa edilen 'Hava Trafik Kontrol Kulesi”nde üst katların camlarını takma çalışmaları ise sürüyor. 90 metre yükselikteki kulede çalışan işçiler de havadan yapılan çekimde görüntülendi.

Dev projenin son hali görüntülendi Yüzde 78i tamamlandı



HAVALİMANINA METEOROLOJİ KULESİ YAPILACAK

3’üncü havalimanında ayrıca Türkiye’de ilk defa bir havalimanına inşa edilen meteoroloji kulesi yer alacak. Kule, meteorolojik teknik cihazların verilerini hava raporlarında kullanacakları gibi, aynı zamanda da yeni havalimanında bulunan pistleri gözle görerek de gözlem ve tahmin yapabilecek.

Dünyanın en büyük havalimanlarından biri olması planlanan 3'üncü havalimanının tüm fazları tamamlandığında 200 milyonu aşan yıllık yolcu kapasitesine sahip olması bekleniyor. Havalimanında terminal binaları, hava trafik kontrol kuleleri, her uçak tipine uygun 6 bağımsız pist ile bağlantı taksi yolları bulunacak. Projede ayrıca devlet konuk evi, 70 bin araç kapasiteli açık ve kapalı otopark, oteller, itfaiye ve benzeri destek tesisleri de yer alacak.

Havalimanı ise 4 etapta tamamlanacak. Yatırım maliyetinin yaklaşık 10 milyar Euro olması öngörülen havalimanının ilk etabının 2018 yılı sonunda tamamlanması hedefleniyor.

Dev projenin son hali görüntülendi Yüzde 78i tamamlandı

3 BİN 500 GÜVENLİK İSTİHDAM EDİLECEK

Açılmasına aylar kalan havalimanının çalışanlarının belirlenmesine de başlandı. İGA Güvenlik Hizmetleri şirketi tarafından havalimanında istihdam edilecek yaklaşık 3 bin 500 güvenlik görevlisi için başvuruların bu ay itibarıyla başladığı bildirildi.

Aranan özelliklerin başında özel güvenlik kimlik kartına sahip, tercihen 35 yaşından gün almamış ve vardiyalı çalışabilme şartları geliyor. İGA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, şu an 31 binin üzerinde çalışanın bulunduğu projede, 1 Şubat itibarıyla kariyer platformlarında yer alacak ilanlar aracılığıyla kadın ve erkekten oluşan yaklaşık 3 bin 500 güvenlik ekibi istihdam edilecek.