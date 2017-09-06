Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Hukuk Komisyonu Üyesi Avukat Yasin Özkan, 2018 ile 2021 yıllarını kapsayan, dört yıllık dönem için "emlak beyan değerlerinde meydana gelen fahiş artışlara" itiraz için son günün 7 Eylül olduğuna dikkat çekti.

Konuya ilişkin olarak DHA'ya açıklama yapan Özkan, "Emlak vergileri ve tapu harçlarının asgari matrahına yasal dayanak oluşturmak için dört yılda bir tespit edilen 'emlak arsa metrekare beyan değerleri" takdir komisyonları tarafından her taşınmazın bulunduğu muhtarlığa ve belediyelere gönderilerek geçen Temmuz ayı sonuna kadar askıda kaldı" diye anımsattı ve ekledi:



"Takdir komisyonlarınca emlak beyan değerlerinde bazı bölgelerde yüzde 700'e varan oranlarda artışlar yapıldı ve bu durum bir çok mükellefin tepkisine neden oldu.



"Birçok belediye sınırlarındaki arsa fiyatlarında fahiş artışlar yapıldığından mükelleflerin taşınmazlarını ilgilendiren takdir komisyonu kararlarını inceleyerek, eğer yüksek bir artış oranı var ise dava açma süresi olan 7 Eylül mesai saati bitimine kadar dava açmaları gerekiyor.



"Mevzuata göre, takdir komisyonları tarafından belirlenmiş ve dört yıl için geçerli olan emlak arsa değerleri, gayrimenkullerin belediyelere ödenen yıllık emlak vergileri ile alım satım esnasında ödenecek tapu harçları için de asgari matrahı oluşturuyor.



"Ayrıca iktisap tarihinden itibaren 5 yıl geçmeden elden çıkarılan gayrimenkul için alış fiyatı ile satış fiyatı arasındaki kazanç da vergiye tabi olduğu ve belirlenen değerin altında satış bedeli beyan edilemeyeceğinden, satış esnasında da ilave vergi ödenmesine yol açıyor.



"Fahiş arsa metrekare birim fiyatarına karşı tek çıkış yolu vergi mahkemelerinde iptal davası açılması olup, dava açılabilmesi için son gün 7 Eylül mesai saati bitimidir.



"Davaların taşınmazın bulunduğu yerdeki Vergi Mahkemelerinde açılması gerekiyor. Dava açma süresi Ağustos'ta başladı ve şu ana kadar yaklaşık 40 bin dava açıldı.



"Takdir komisyonlarınca dört yılda bir belirlenen ve Emlak Vergisi'ne esas teşkil eden arsa metrekare birim fiyatları, her yıl yeniden değerleme oranının yarısı kadar arttırıldığından son değerlemede özel bir durum söz konusu değilse, dört yıllık enflasyon oranının yarısı kadar değer artışı normal karşılanmalıdır."