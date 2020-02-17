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Son Görüntüler Ortaya Çıktı

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Son Görüntüler Ortaya Çıktı
Konya’da şiddete maruz kalan Ayşe D.’ye yardım etmek isterken çıkan arbedede Özgür Duran’ın ölümüne sebep olan Kadir Şeker’in son görüntüsü dava dosyasına girdi. Şeker'in montunda tespit edilen kan izleri, soruşturmaya yön verecek...

Cinayetle ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığı bütün delilleri eksiksiz toplayarak Emniyet Kriminal Dairesi ile Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Polis, Kadir Şeker cinayetiyle ilgili olayın yaşandığı park ve çevresinde güvenlik kamerası araştırması yaptı. Akşam saati olduğu için karanlık olan park ve çevresinde herhangi bir güvenlik kamerası görüntüsüne ulaşılamadı.

SON GÖRÜNTÜ DOSYADA

Sabah Gazetesi'nden Halit Turan'ın haberine göre; Ancak soruşturmada Kadir'in cinayetten önce tramvayda kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına giren o görüntülere göre; kütüphanede ders çalışan Kadir sırt çantasıyla tramvaya bindi. Tıp fakültesini kazanmak için etüt merkezine giden Kadir'in, kent merkezinden bindiği tramvaydan, teyzesinin evine gitmek için Yazır mahallesindeki Piri Reis tramvay durağında indiği görülüyor.

Son dakika haberler: Kadir Şekerin son görüntüsü ortaya çıktı Sağ cep hizasında kan izi
 
 


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KADİR Şeker ifadesinde "Adam boğazımdan tutmaya devam etti. Geri giderken botumun topuğu takıldı. Yere sırt üstü düştüm, adam da yanıma doğru düştü. Tam olarak üstüme doğru düşmedi galiba öyle hatırlıyorum. Adam düşünce elimde acı hissettim. Kendimi yan taraftan çıkarttım ayağa kalktım, elimde ve bıçakta kan gördüm" demişti.

 
 
 

SAĞ CEP HİZASINDA KAN İZLERİ...

Kadir'in olay günü giydiği ve Adli emanette bulunan mont üzerinde yapılan incelemede montun sağ cep hizasında yoğun kan bulunduğu, bu kanın Kadir'in elindeki kesiden kaynaklandığı düşünülüyor. Göğüs hizasındaki kan damlalarının da Özgür Duran'a ait olup olmadığı araştırılıyor. Montta Özgür Duran'ın kan izleri bulunursa, boğuşma yaşandığı ve Kadir'in düşerken bıçağın Duran'a saplandığı tespit edilmiş olacak.

Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek sonuçlara göre de iddianame hazırlanacak.

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