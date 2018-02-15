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Türk halk müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş bugün defnediliyor.

Uzun süredir mücadele ettiği kansere yenilerek dün öğle saatlerinde hayatını kaybeden Nuray Hafiftaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bugün devlet töreniyle son yolculuğuna uğurlanıyor...


İHA'nın haberine göre Türk halk müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla düzenlen devlet töreniyle son yolculuğuna uğurlanıyor. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş da katıldı. Tören sırasında bazı vatandaşların, fotoğraf yarışına girmesi dikkat çekti.

Kanser tedavisi gördüğü hastanede dün öğle saatlerinde hayatını kaybeden Türk halk müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş son yolculuğuna uğurlanıyor. Hafiftaş için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Teşvikiye Camii'nde devlet töreni düzenleniyor.

Sanatçıyı son yolculuğunda yalnız bırakmak istemeyen sevenleri camiye akın etti. Sanatçının tabutunun üzerine kırmızı karanfiller bırakan sevenleri gözyaşları arasında dualar okudu. Sanat camiasından da çok sayıda kişinin törene katıldığı görüldü. Tören sırasında bazı vatandaşların fotoğraf yarışına girmesi ise dikkat çekti.

Hafiftaş, Teşvikiye Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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