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Son fotoğrafları ile nefesleri kesti.

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Son fotoğrafları ile nefesleri kesti.
Verdiği cesur pozlar ve tarzı ile adından sıkça söz ettiren Zuhal Şengül ingiliz fotoğrafçı Chrissy Sparks için Manhattan’da kamera karşısına geçti.
Amerika ve İngiltere’de yayınlanan fotoğraflar adeta nefesleri kesti.  
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