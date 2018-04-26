Amerika ve İngiltere’de yayınlanan fotoğraflar adeta nefesleri kesti.
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Son fotoğrafları ile nefesleri kesti.
Verdiği cesur pozlar ve tarzı ile adından sıkça söz ettiren Zuhal Şengül ingiliz fotoğrafçı Chrissy Sparks için Manhattan’da kamera karşısına geçti.
Etiketler: Zuhal Şengül
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Son fotoğrafları ile nefesleri kesti.Verdiği cesur pozlar ve tarzı ile adından sıkça söz ettiren Zuhal Şengül ingiliz fotoğrafçı Chrissy Sparks için Manhattan’da kamera karşısına geçti.
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