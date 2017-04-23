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Son dakika: Zonguldak'ta midibüs şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü var

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Son dakika: Zonguldak'ta midibüs şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü var
Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Esenyurt Köyü yolunda cenazeden dönenleri taşıyan midibüs, kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada 10 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi de yaralandı.

DHA

Kaza, akşam saatlerinde Esenyurt Köyü yolunun Yalnızçam mevkisinde meydana geldi. Esenyurt Köyü'nde yaşamını yitiren Mustafa Uludağ'ın İstanbul'da yaşayan yakınları, ikindi vakti cenazeye katıldıktan sonra 34 FK 5259 plakalı midibüsle dönüşe geçti. Midibüsün henüz kimliği belirlenemeyen sürücüsü, iddiaya göre karşı yönden gelen otomobile çarpmamak için direksiyon kırınca, araç kontrolden çıktı. Midibüs, yaklaşık 50 metrelik şarampole uçtu.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, afad, itfaiye ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Ağaçlık alanda yan yatan midibüse ulaşan ekipler, önce yaralıları yukarıya çıkardı. Yaralanan 16 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Daha sonra midibüsün içinde ve çevresinde yapılan çalışmalarda 5 kişinin cesedine ulaşıldı. Kaldırılan aracın altından da 5 kişinin daha cesedi çıktı. Cesetler, ekipler tarafından güçlükle yukarıya çıkarılarak, morga götürüldü.

Ölü sayısının artmasından endişe edildiğini belirten  Kaymakam Nazım Madenoğlu, "Yaralıların içinde durumu ağır olanlar var. Ölü sayısı artabilir. Yaralılar ketteki çeşitli hastanelerde tedaviye alındı. Aldığımız bilgiye göre cenazeden dönen araç, karşıdan araç gelince kontrolden çıkmış" dedi.

İKİNCİ KAZADA DA 9 KİŞİ YARALANDI

Kaza yerinde kurtarma çalışması devam ederken, köy yolunda ikinci bir kaza meydana geldi. Midibüste bulunanların yakınları, kazayı duyunca patpat denilen tarım aracıyla yola çıktı. Patpat, köy çıkışnda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazada ölen ve yaralananların kimlikleri belli oldu

Kazada Bilal Aydın (43), Mustafa Uludağ (20), İsmail Aydın (38), Rabiye Aydın (38), Kadriye Turhan, Şaban Turhan, Aygül Afacan, Zakiye Aydın, Naciye Aydın ve Şevket Turhan hayatını kaybederken, yaralılar Bayram Mekik (44), Orhan Aydın (45), Muhammet Aydın (53), Erdem Aktan (43), İsmail Uludağ (44), Durmuş Bozkurt (52), İbrahim Kemik (43) ve Ergün Ardıç (42) Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi, Gülfiye Aydın (47), Ercan Uslu, Olcay Uludağ ve Ahmet Ardıç Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Şerif Aydın Düzce Üniversitesi Hastanesi, Zahide Aydın (41), Ramazan Aydın (44), Özgür Uludağ (16) Atatürk Devlet Hastanesi, Emine Bozkurt (51) özel hastanede tedavileri sürüyor.

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