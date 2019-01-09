Son dakika.. Yoğun kar yağışı nedeniyle 18 ilde okullar tatil edildi

Yoğun kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle 9 Ocak Çarşamba günü çok sayıda ilde eğitime ara verildi.

Ülke genelinde kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ederken bir çok ilden kar tatili haberi geldi. Yaşanan kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Kayseri, Erzurum, Yozgat, Nevşehir, Aksaray, Amasya, Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi, Muş, Çanakkale’nin Yenice ilçesi, Niğde, Sivas, Bingöl, Karaman, Samsun'un Havza ve Vezirköprü ilçesi, Düzce, Bitlis, Tokat ve Konya'nın 19 ilçesinde eğitime 9 Ocak Çarşamba günü ara verildi.

Kayseri

Kayseri'de kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi.Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, sabahtan itibaren etki olan kar yağışı nedeniyle il genelindeki ilköğretim ve ortaöğretim okulları 9 Ocak Çarşamba tatil edildi. Açıklamada ayrıca hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Adıyaman - Gölbaşı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.Gölbaşı İlçe Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada okulların 1 gün tatil edildiği duyuruldu. İlçedeki tüm okulların 9 Ocak Çarşamba günü tatil edildiği belirtilen açıklamada hamile, yaşlı ve engelli çalışanların da idari izinli olarak sayılacağı duyuruldu.

Erzurum

Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi. Öğrencilerin mağdur olmaması için tüm tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde bulunan tüm okul öncesi, ilköğretim okulları, liseler ve özel eğitim ile öğretim kurumları 09 Ocak 2019 Çarşamba tatil edilmiştir." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, kurum ve kuruluşlarda çalışan engelli personel ile hamile kadınların da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Amasya

Amasya’da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartları dolayısıyla yarın il genelindeki okulların bir gün süreyle tatil edildiği bildirildi.Sosyal paylaşım sayfasından açıklamada bulunan Vali Dr. Osman Varol, “Değerli öğrencilerimiz, sevgili gençler; il merkezi ve ilçelerimizde devam etmekte olan yoğun kar yağışı ve soğuk havaya bağlı olumsuz koşullar nedeniyle sağlığınız ve güvenliğiniz için, 09 Ocak Çarşamba günü il genelindeki okullarımızda eğitime bir gün ara verdik” ifadelerini kullandı.Varol, kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağını belirtti.

Aksaray

Aksaray'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı dolayısıyla 9 Ocak Çarşamba günü il genelinde eğitime ara verildiği bildirildi.

Yozgat

Yozgat’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde eğitime 1 gün ara verildi. Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamaya göre kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle çarşamba (yarın) günü il genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm özel ve resmi eğitim kurumlarında 1 gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi. Ayrıca hamile ve engelli kamu personellerinin de Çarşamba günü idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Nevşehir

Nevşehir merkez ve ilçelerinde, kar yağışı ve yollardaki buzlanma nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde sabah saatlerinde itibaren etkili olan yoğun kar yağışı ve beraberinde getirdiği diğer olumsuz hava şartları nedeniyle 9 Ocak Çarşamba günü il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının tatil edildiği duyuruldu.

Hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtilen açıklama, "Trafiğe çıkacak vatandaşlarımızın kış şartlarının gerektirdiği tedbirleri almaları büyük önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Konya’da 19 ilçede okullar tatil edildi

Konya’da ise Altınekin, Akören, Akşehir, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Emirgazi, Ereğli, Hadim, Hüyük, Güneysınır, Kadınhanı, Karapınar, Ilgın, Sarayönü, Tuzlukçu ve Yunak ilçelerinde yarın okullar kar yağışı nedeniyle tatil edildi.

Çanakkale - Yenice

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde kar yağışı nedeniyle cuma gününden beri eğitim- öğretim verilemeyen ilk ve orta dereceli okullar, yarın (çarşamba) için bir gün daha tatil edildi.

Yenice Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, devam eden kar yağışı nedeniyle İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararıyla, yarın için ilk ve orta dereceli okullarda eğitim- öğretime ara verildiği belirtildi. Kar yağışının günlerdir devam ettiği ilçede, yağış halen sürüyor.

Sivas

Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma ve şiddetli rüzgar nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğünün hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda gün boyu aralıklarla kar yağışının devam edeceği ve kuvvetli buzlanma, don olayı ile rüzgar beklendiği belirtildi.

Bu nedenle öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için il merkezi ile ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ile rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, hamile, engelli, diyaliz hastası, kalp ile böbrek yetmezliği, kanser ve başka kronik ağır hastalığı bulunan kamu personelinin de izinli sayılacağı aktarıldı.

Niğde

Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okullara yarın ara verildi.

Vali Yılmaz Şimşek, kar yağışı nedeniyle il genelinde okulların tatil edildiğini sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Şimşek, "Kar, bir şehre ancak bu kadar yakışır. Sevgili çocuklar, kar yağışı nedeniyle 09.01.2019 Çarşamba günü eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Bu muhteşem manzaranın tadını çıkarırken sağlığınıza dikkat etmeyi unutmayın. Geleceğimizin teminatı olan sizler, bizim her şeyimizsiniz." paylaşımında bulundu.Hamile ve engelli kamu personeli de yarın idari izinli sayılacak.

Muş

Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verilecek.Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, buzlanma, fırtına, tipi ve çığ beklentisi nedeniyle 9 Ocak Çarşamba günü il genelinde eğitim yapılamayacağı bildirildi.

Bingöl

Kar yağışı nedeniyle bugün eğitime ara verilen Bingöl'de okulların yarın da tatil edildiği bildirildi.Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve ilçelerdeki ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamudaki engelli ve hamile çalışanların da idari izinli sayılacağı aktarıldı. Valilik, bugün de okulların tatil edilmesine karar vermişti.

Karaman

Karaman'da, yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.Karaman kent merkezinde ve ilçelerinde yoğun kar yaşamı olumsuz etkiledi.Kar nedeniyle Karaman merkez, Ermenek, Sarıveliler, Başyayla, Ayrancı ve Kazımkarabekir ilçelerindeki okullarda eğitime yarın ara verildi. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin de aynı tarihte idari izinli sayılacağı belirtildi.

Samsun

Samsun'un Havza ve Vezirköprü ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi.İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 9 Ocak Çarşamba günü Havza ve Vezirköprü ilçelerindeki tüm okullarda eğitim yapılmayacak.

Düzce

Düzce'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışının kent genelinde devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Meteorolojik verilere göre, gün boyu süren yoğun kar yağışı ve geç saatlerde oluşması muhtemel buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak, 9 Ocak Çarşamba il genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Bitlis

Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verilecek.Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle 9 Ocak Çarşamba günü il genelinde eğitime ara verileceği bildirildi.

Tokat

Tokat'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın, il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı nedeniyle 9 Ocak Çarşamba günü il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim yapılmayacak.