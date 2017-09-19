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Son dakika... Yeni düzenleme geliyor! Bunu yapan patrona büyük ceza

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Son dakika... Yeni düzenleme geliyor! Bunu yapan patrona büyük ceza
Türkiye ekonomisini milyarlarca liralık zarara uğratan kaçak işçilikle mücadelede yeni bir yol haritası hazırlandı. Ücret, prim gibi ödemeleri banka üzerinden yapmayan işletmelere idari para cezası kesilecek.

Son üç yılda Kaçak işçi çalıştıran yaklaşık 200 bin işletmeye 1.2 milyar liralık ceza kesildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kayıt dışı ile mücadele için risk analiz merkezleri kurarken, başta inşaat sektörü olmak üzere çalışana elden ücret dönemi tamamen kapanacak. İnşaat sektöründeki tüm aktörler de kayıt altına alınıp birebir izlenecek. Ücret, prim gibi ödemeleri bankalar üzerinden yapmayan firmalara yönelik yaptırımlar ağırlaştırılacak.

İKİ AYAKLI HİZMET

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, kayıt dışı işçi çalıştırma ihtimali yüksek olan işyerlerini belirlemek için risk analizi yaptıklarını belirterek, iki ayaklı hizmet sunduklarını bildirdi.
Bakan Sarıeroğlu, son üç yılda SGK, il müdürlükleri ve Alo 170 hattına yapılan ihbar ve şikâyetlerle sigortasız işçi çalıştıranlara yönelik yapılan işlemlere ilişkin sorulara yanıt verdi. Sarıeroğlu, denetimle beraber işverene verilen rehberlik hizmeti ile yükümlülüklerini ve kaçak işçilik konusunda karşılaşacakları yaptırımları anlattıklarını kaydetti.

TEŞVİK, İHALE HAKKI YANIYOR

SGK, sigortasız işçi çalıştıran işletmelere, kayıtsız çalışan her bir personel için 2 asgari ücret tutarında idari para cezası kesiyor. İşçiyi bir yıl boyunca sigortasız çalıştırdığı tespit edilen işverenlerden bu bir yıl içinde sigortalı adına ödenmesi gereken primlerin tamamı tahsil ediliyor.
Yeni dönemde esnaf daha fazla kayıt içine girecek. İnşaat sektöründeki aktörler kayıt altına alınıp izlenecek. Risk analizleri kapsamında sigortasız işçi çalıştırdığı belirlenen patronlar ihalelere katılamayacak. Ücret, prim gibi ödemeleri banka üzerinden yapmayan işletmelere idari para cezası kesilecek. Hükümet, kayıt dışı ekonominin GSYH'ye oranının 5 puan azaltılmasını hedefliyor. 

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