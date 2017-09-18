Son dakika: Van'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Müdürlüğü, saat 12.41’de merkez üssü Van Erciş Yankıtepe’de 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini bildirdi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, deprem bugün saat 12.41'te, yerin 5 kilometre derinliğinde kaydedildi. 4.3 büyüklüğündeki deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde herhangi bir can kaybı ve hasar meydana gelmedi.