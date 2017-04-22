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Son dakika: Üsküdar'daki hastanede bomba alarmı

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Son dakika: Üsküdar'daki hastanede bomba alarmı
Üsküdar Devlet Hastanesi Acil Servisinin yakınında bulunan yeşillik alandaki dinamit lokumuna benzeyen cisim polisi alarma geçirdi. Üzerinde kablolar sarkan cismi bomba imha uzmanı inceledi. Cismin oyuncak olduğu belirlendi.

Acil Servis yakınında bulunan yeşillik alanda üzerinde kablolar olan dinamit lokumu şeklindeki cismi gören güvenlik görevlileri durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kısa süre olay yerine gelen ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevredekileri  uzaklaştırdı. Çevre güvenliğini alan polis uzman ekibe haber verdi. Kısa sürede gelen uzman ekip özel kıyafetini giyerek şüpheli cismin yanına gitti. Dinamit görünümlü üzerinde kablolar olan cismi inceleyen bomba imha uzmanı herhangi patlayıcı madde izine rastlamadı.

Yapılan ilk incelemede şüpheli cismin oyuncak olduğu anlaşıldı.

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