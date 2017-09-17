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Son dakika: Üs bölgelerine saldırı hazırlığı yapan teröristler öldürüldü

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Son dakika: Üs bölgelerine saldırı hazırlığı yapan teröristler öldürüldü
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalına düzenlenen hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki üç terörist etkisiz hale getirildi.

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