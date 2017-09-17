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Suriye sınırına zırhlı birlikler kaydırılıyor
Son dakika: Üs bölgelerine saldırı hazırlığı yapan teröristler öldürüldü
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Güncel
17.09.2017 16:04
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalına düzenlenen hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki üç terörist etkisiz hale getirildi.
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Etiketler:
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Çukurca İlçesi
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